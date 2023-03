La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró "inadmisible" un último planteo del abogado argentino Fabián "Pepín" Rodríguez Simón para que le sea concedido el estatus de "refugiado" y ordenó que se reanude de inmediato el proceso de extradición impulsado por la jueza María Servini.



El fallo de la Corte uruguaya establece que la jueza de primera instancia Adriana Chamsarián, quien ya había denegado el asilo político, debe reanudar el "juicio de extradición" para enviar a Rodríguez Simón a la Argentina. En una resolución a la accedió Perfil, la corte decidió "no hacer lugar a la solicitud de refugio efectuada por el ciudadano argentino Sr. Fabián Jorge Rodríguez Simón".



Rodríguez Simón no regresará de inmediato a la Argentina puesto que la decisión del tribunal uruguayo abre la instancia de tramitación que tiene instancias de apelación y aún podría demorar un largo tiempo la concesión de la extradición.



Qué dice el fallo de la Corte Suprema de Uruguay

La Corte no cerró definitivamente la posibilidad de que Rodríguez Simón obtenga finalmente el carácter de refugiado, pues explicó que es en el juicio de extradición donde debe determinarse tal situación.



La Corte rechazó el planteo de Rodríguez Simón porque no se trata de una "sentencia definitiva", ya que "justamente, la confirmatoria de la Sala, por la cual se desestimó la solicitud de refugio, permite su continuación".



"Se trata de una sentencia interlocutoria que hace referencia a una cuestión conexa e incidental que el juez debía resolver dentro del proceso de extradición", dijeron los jueces uruguayos Elena Martínez, Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani.



El fallo recuerda que "no está prevista ninguna vía judicial autónoma para plantear la solicitud de refugio", pues se trata de una decisión administrativa que, no obstante, podría obturar la extradición en caso de ser concedida.



"Va de suyo que la solicitud de refugio es una cuestión diferente de la cuestión principal, pero que su resolución -en gran medida- influye en la extradición, dado que, en caso de acogerse el pedido de refugio clausura el proceso principal de extradición", explicaron los jueces.



"Dicha sentencia interlocutoria lejos está de poner fin a la acción penal o de hacer imposible su continuación, dado que, por el contrario, saneada tal cuestión, corresponde dar trámite a la solicitud de extradición promovida por el Estado Argentino", concluyeron.



La causa por la que se investiga a Rodríguez Simón

El letrado es investigado por la presunta extorsión a los representantes del Grupo Indalo, Cristobal López y Fabián De Sousa, dueños de, entre otros medios, el canal C5N.



Por eso, la jueza Servini dispuso su citación, pero el asesor macrista no se presentó a declarar. La magistrada libró una orden de captura internacional en ese marco.



Y así es como Rodríguez Simón solicitó refugio en Uruguay aludiendo que era un "perseguido político". La comisión de refugiados le negó esto y el tribunal de apelaciones también. Fueron a la Corte y allí consideraron inadmisible.



Rodríguez Simón está prófugo hace 830 días, y, según consignan medios locales, reside en una finca en la zona de la Barra, en Punta del Este.