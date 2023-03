Ingresó al Senado un proyecto para modificar la Ley de Celiaquía

Ingresó a la Cámara de Senadores de Entre Ríos un proyecto que apunta a introducir reformas a la Ley de Celiaquía.



La iniciativa establece que los aportes el Iosper se actualicen acorde a la inflación, regula la venta de productos para celíacos, brinda beneficios impositivos a quienes elaboren y vendan alimentos especiales y dispone la capacitación de profesionales, entre otras cuestiones



La iniciativa fue presentada por el senador Amilcar Genre Bert (PJ) y establece la modificación de los artículos 3º, 8º, 9º, 11º, 12º y 13º de la Ley Nº 9.938 (sancionada en el año 2009).



Una de las reformas dispone que los aportes económicos que el Iosper otorgue a sus afiliados celíacos deberán actualizarse acorde al índice oficial de inflación, y según la Canasta Básica Alimentaria para Celíacos. Deberá haber un mínimo de tres actualizaciones anuales.



En tal sentido, y hasta tanto la provincia de Entre Ríos cuente con un estudio oficial para su territorio, se adoptará como referencia la Canasta Básica Alimentaria para Celíacos elaborada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.



Otro de las modificaciones establece que el hecho de ser beneficiario de un programa alimentario del orden nacional no invalidará el acceso a los programas vigentes para celíacos en la provincia de Entre Ríos.



La iniciativa agrega varios puntos al artículo 9º de la norma, entre ellos, que los supermercados y almacenes deberán exhibir los productos para celíacos en góndolas o estanterías específicas que deberán estar perfectamente individualizadas con carteles o marquesinas.



También que “los kioscos, máquinas expendedoras, bufetes y comedores de todas las instituciones escolares, hospitales, etc., tanto públicas como privadas, así como de las entidades deportivas, deberán incluir alimentos aptos para celíacos” y que los bares, rotiserías y restaurantes ofrezcan al menos dos opciones de menú para celíacos.



Por otra parte, a la exención del pago de Ingresos Brutos a quienes produzcan alimentos para celíacos, se suma un régimen de promoción fiscal para los establecimientos gastronómicos que elaboren menús para celíacos.



Otra de las incorporaciones del proyecto presentado por el senador Genre Bert estipula que “el Consejo General de Educación incluirá en sus planes educativos la temática de la enfermedad celíaca, para lo cual se convocará a personas avezadas en la materia (ONG) y/u organismos del Estado. Se estimulará el estudio y generación de trabajos prácticos de estudiantes en ferias de ciencias en todos los niveles educativos”.



Capacitación de profesionales

Además, se agrega el artículo 5º BIS, que establece que “el Estado provincial, a través del Ministerio de Salud, promoverá la capacitación y actualización de los profesionales de la salud pública de todas las especializaciones respecto de la enfermedad objeto de esta Ley; como así también invitará en tal sentido al sector privado”.



“Se implementarán becas y estímulos a fin de contar con especialistas en la materia que contribuyan en la detección, tratamiento y calidad de vida de las personas, evitando las complejidades que se desencadenan fruto de un diagnóstico tardío o falta de acceso al tratamiento”.



Dicha actualización deberá brindarse en el territorio provincial por profesionales expertos en enfermedad celíaca, pudiendo invitarse a facultativos destacados en el tema de nuestro país o exterior. Se acompañará o becará a interesados cuando la misma se realice fuera de la provincia en capacitaciones nacionales o internacionales.



Y en el 9º Bis se determina que “el Ministerio de Desarrollo Social deberá promover capacitación continua a quienes son responsables de la manipulación, provisión y entrega de alimentos”, por lo que se adoptará como referencia el “Manual de Manipulación de Alimentos para Celíacos”, destinado a establecimientos gastronómico.



Datos



En Argentina se estima que alrededor de 400.000 personas presentan la Enfermedad Celiaca (1 de cada 100), y cada vez son más quienes llegan al diagnóstico; siendo la enfermedad crónica intestinal más frecuente. En los niños, según estudios oficiales, la prevalencia es aún mayor, uno de cada 79 puede ser celíaco.



En la provincia, la Asociación Celiaca de Entre Ríos estimaba en 2020 unas 12.500 personas con la enfermedad. Y se suma a esta cifra el 10% de la población que presenta SGNC (sensibilidad al gluten no celíaca) y otra entidad denominada alergia al trigo. En todos los casos se debe excluir esta proteína de la ingesta diaria de alimentos, considerando también bebidas, medicamentos, productos de higiene o cosmética que lo incorporan como excipientes o propiedades benéficas.



“La provincia puede abastecer al país”



“Resulta necesario y conveniente adoptar nuevas medidas concretas para facilitar que toda persona celiaca pueda tener acceso sin inconvenientes a los alimentos, así como promover su integración en la comunidad, en todos los ámbitos y niveles”, señaló el Senador en los fundamentos de la iniciativa.



“Entre Ríos es una de las provincias con gran potencial para la siembra, cosecha y abastecimiento de alimentos de este rubro, dado las condiciones de nuestro suelo por lo que es menester estimular su crecimiento en todos los productos de consumo denominados por Anmat (previa certificación) “libre de gluten”, ya que son “apto celíacos, bueno para todos”.



“Esta provincia puede abastecer al país y países limítrofes, razón por la cual debe apuntalarse y estimularse al sector productivo a las buenas prácticas de manipulación, para que, desde sus comienzos o correspondiente adecuación, puedan elaborar productos bajo esta denominación segura, accesible y saludable”, se indica en el proyecto. (APF)