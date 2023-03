Advierten sobre casos de bullying en escuelas de Gualeguaychú

Un chico de 14 años intentó quitarse la vida y fue rescatado por su madre. Priscila, la tía del menor, advirtió sobre “la triste realidad que se está viviendo en los colegios, nos tocó a nosotros pero seguramente hay más. No le están prestando atención, es más cómodo mirar para otro lado. Queremos que se visibilice”.



Sobre el estado de su sobrino, la mujer dijo que “a medida que se anima a hablar, nos enteramos más detalles, es triste lo que aguantó, el acoso por parte de cinco compañeros. Lo golpearon en el baño, era hostigado. Crearon un Instagram trucho para molestarlo. El repitió de año para no ir más con ellos”.



En este sentido, habló sobre el desentendimiento de la institución educativa al problema y afirmó que ninguna autoridad se presentó en el hospital para expresar apoyo.



“Las instituciones deben protegerlos cuando están las jornadas escolares, algunas veces se mira para el costado. Son chicos que son hostigados, amenazados y terminan tomando las peores decisiones”, dijo y agregó que

“el miércoles a la noche mi sobrino tuvo un intento de suicidio, lo encontró su mamá. No es justo que una criatura de 14 años llegue a ese límite”.



Por otra parte, la tía del joven mencionó que están muy agradecidos con la atención del sector de salud mental del hospital, pero que el sistema está sobrepasado. Y comentó que estando en el hospital se enteraron que en una semana se cometieron 12 intentos de suicidio.



En tanto, se sabe que la mamá del hostigador principal estaba en aviso sobre la situación, pero que ahora se hace la desentendida. “Ningún papá de los agresores se presentó, ni siquiera el colegio”.



No obstante, a pesar de que la Educación Sexual Integral es una ley y un derecho de las niñas, niños y adolescentes, la institución en cuestión no la imparte, según informó Priscila. Es importante mencionar que la ESI aborda el cuidado y respeto del cuerpo propio y del otro, por lo que es fundamental que se imparta en las escuelas. (Fuente: Radio Máxima)