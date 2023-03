El CGE presentó la nueva herramienta digital del sistema de credenciales

El Consejo General de Educación (CGE) presentó la nueva herramienta digital del sistema de credenciales para que los docentes puedan cargar sus antecedentes y participen de los concursos. En ese sentido,dialogó con Martín Müller, presidente del CGE, y Rita Nieva, titular del Jurado de Concursos.“Este evento es de una trascendencia importante. La credencial de puntaje docente es el documento con el que los docentes de nivel secundario concursan las horas para acceder a dar clases. Teníamos un sistema tradicional de una tarjeta impresa en papel moneda que requería una burocracia y un trámite engorroso. Cada vez que había una inscripción, los maestros tenían que escribir sus antecedentes porque cada vez que se abre una inscripción son 55 mil credenciales las que tienen que imprimirse”, manifestó Muller.Además, agregó que “desde el 2020 trabajamos en pasar a un sistema de credenciales digitales, el cual permitirá que los docentes a partir de octubre ingresen sus antecedentes y en marzo al comenzar el año lo tengan actualizados. Esta herramienta facilita la tarea de las escuelas porque vamos a un proceso, en donde el concurso docente es automático y es transparente ya que toma información a través de un algoritmo, en el cual no hay ninguna intervención humana a la hora de confeccionar el puntaje de un docente”.En tanto, Nieva, sostuvo: “Celebro este momento porque es único y es algo que se viene trabajando con varias áreas del Consejo General de Educación (CGE). La impronta que tiene esta gran herramienta digital innovadora es que estará todo en un mismo sistema, donde estará actualizado, será permanente y no esperaremos dos o tres años para tener una credencial porque todo requiere de una evaluación docente”.Con respecto a la credencial en papel, dijo que “hay lugares donde tal vez no tienen internet y eso no significa que el docente va a dejar de concursar porque va a poder imprimirlo desde el sistema”.Finalmente, se refirió a la implementación: “Convocamos a los supervisores de escuelas secundarias orientadas y modalidades para presentarle el sistema digital. A partir de la semana que viene, tendremos el listado provisorio con todos los docentes actualizados para que puedan ver toda su carrera, donde habrá una etapa de reclamos en cada uno de los listados”.