Niños intoxicados con estupefacientes: “no es algo infrecuente”, dijo pediatra

El médico pediatra Federico Gini Cambaceres, que tuvo contacto con el menor internado con cocaína en su organismo, contó detalles del estado de salud del pequeño. Aseguró que la situación “es algo que impacta bastante”, pero que a su vez “no es algo infrecuente”. “Hemos tenido casos de bebé pequeños que pasa la cocaína por el pecho de la madre y tiene sus efectos. En este caso, al tratarse de un niño de casi 4 años se trataría de un consumo accidental, pasa que niños llegan a la guardia porque agarran pastillas de un botiquín o demás, evidentemente tuvo acceso a esa sustancia”, contó.Acerca de este caso puntual, manifestó que “en el estudio de orina saltó que había consumido cocaína, y para que aparezca en la orina es porque se trataba de algo reciente, de las últimas 48 horas. Se internó al chico para su observación y evolución hasta que termine de eliminar la sustancia”.“Cuando pasa estas cosas el pediatra de guardia se comunica con el servicio de Toxicología para saber si hay que darle algún diurético, hidratarlo, o que medidas hay que tomar para evitar los efectos de la cocaína, que eleva la presión arterial, produce taquicardia e insomnio”, explicó.“Cuándo la madre se fuga con él, el chico todavía tenía puesto el suero”, comentó Gini Cambaceres, y añadió que “a la 1 se lo localizó y se lo volvió a internar. Ahí me tocó verlo, el chico estaba bien, con excitación pero físicamente y con sus signos vitales bien”.Acerca de su estado general más allá del consumo de cocaína, consideró que “en principio no tenía signos de abandono, vi que estaba bien alimentado. Un chico muy activo, no se si porque es así o por efecto de la sustancia”, manifestó.Sobre el efecto que puede producir esta sustancia en niños, comentó que “depende la vía de incorporación, no es el caso, pero en la inhalación o cuando se fuma la sustancia la llegada al torrente sanguíneo es inmediata entonces los efectos son inmediatos, en este caso lo más probable es que el consumo haya sido por la vía digestiva, lo que tiene un inicio más alentecido. Es una droga estimulante, se dilatan las pupilas, aumenta la presión arterial, el nerviosismo, el insomnio, eso es lo que produce. Y, obviamente no es el caso, pero cuando se produce un exceso de consumo o combinación con otras sustancia, hay riesgo de convulsiones o arritmia cardíaca”, detalló.Con respecto a las secuelas que pueda llegar a tener, sostuvo que “Por lo general cuando hay un consumo accidental después de los dos días ya se elimina la sustancia del cuerpo y no quedan secuelas, salvo que haya estado expuesto a eso durante mucho tiempo”.Finalmente, el pediatra reveló que “En la historia clínica (del niño) hay consultas que llaman la atención, pero de ahí a que se haya dado intervención al Copnaf eso lo desconozco. Ahora el chico tiene conocimiento y lo que hay que hacer es cuidarlo, resguardar su identidad para no revictimizarlo, y que quede con un familiar que pueda cuidarlo y no exponerlo a este tipo de situaciones”, concluyó. (Fuente: El Día)