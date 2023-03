Llueve en Paraná y la inestabilidad perdurará por varios días: el pronóstico

ALERTAS

Este miércoles a la madrugada comenzó a llover intensamente en Paraná, una de las pocas ciudades entrerrianas que no había recibido precipitaciones de importancia en las últimas horas. Desde las 3.30 se registraban además fuertes truenos y relámpagos.Para hoy se espera tiempo variable en el centro del país, con nubosidad y desarrollo de lluvias de variada intensidad.Para las principales provincias del norte se prevé poco cambio de la temperatura y todavía los registros térmicos máximos superarán los 30 grados, mientras que en Santa Fe y Entre Ríos, seguirá latente la posibilidad de lluvias y tormentas generadas por un sistema estacionario. La inestabilidad perduraría al menos hasta el viernes.“Las lluvias y tormentas continuarán afectando de manera bastante generalizada y frecuente la región de Córdoba, Entre Ríos y sur y centro de Santa Fe, con periodos de precipitación moderada a fuerte que podrían generar valores acumulados que podrían superar localmente los 150 mm hasta el próximo viernes”, estimó el meteorólogo Christian Garavaglia.El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente unque cubre toda la superficie provincial para la jornada de este miércoles. Se espera también que continúe el alivio en los registros térmicos."El área será afectada por tormentas, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos., pudiendo ser superados en forma puntual", indica el alerta del organismo nacional.por la madrugada, fuertes durante la mañana y nuevamente aisladas a partir de la tarde, en todo el territorio entrerriano excepto la franja sur, donde las precipitaciones serían intensas toda la jornada y tornarían aisladas recién a la noche, siempre según la previsión oficial.Se espera un, que luego de semanas de una ola de calor agobiante e interminable, bajarían este miércoles hasta mínimas de unos 17° y, según las proyecciones del Servicio Meteorológico, mientras que durante el resto de la jornada se mantendrían las lluvias aisladas.que en el sur y sudeste entrerriano “trazando una línea imaginaria por Colón-Nogoyá Diamante-, desde ahí hacia el sur, las máximas estarían entre los 23 y 24 grados. La franja central que incluye a Paraná hasta la línea Concordia-federal-centro de La Paz deberíamos estar en no más de 25 grados. Más al norte, temperaturas no superiores a 28 grados".