Covid-19: Grieve instó a prepararse para “un nuevo evento de estas dimensiones”

(ASPO) que comenzaría esa medianoche y que se extendería, en principio, hasta el siguiente 31 de marzo, con el objetivo de combatir la propagación del coronavirus en el país., el jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, Doctor Guillermo Grieve, sostuvo a Elonce: “Cuando me llamaron para hacer la nota, me puse a pensar en la fecha y no me había dado cuenta del tiempo que pasó; hace 36 años que estoy en Paraná y el evento más importante que viví en la historia como médico fue la pandemia”.Además, remarcó:Es por ello, que, en este sentido, Grieve, sostuvo la importancia de reflexionar y estar alertados. “La pandemia nos debe hacer reflexionar de cómo cuidarnos individualmente y como sociedad, no sé si hemos reflexionado bien, es como si fuera más fácil olvidar todo lo que pasó. También tenemos que estar preparados para un nuevo evento: debemos tratar de que no aparezca, pero si aparece, el comportamiento tiene que ser superador”.Por otro lado, el doctor se refirió a la situación que atravesó la tercera edad y dijo que “hubo un antes y un después. Nuestros abuelos padecieron la perdida de vínculos, estímulos, accidentes cerebro vasculares, patologías que aparecieron por falta de contacto y es donde tenemos que apoyar y acompañar, porque la pandemia ha sido muy importante en este grupo”.Para finalizar, Grieve, expresó: “Como sociedad nunca debemos dejar pasar los eventos que nos hacen crecer, tenemos que pensar como encaramos nuestra sociedad y poder cambiar para ser mejores”.