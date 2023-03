Día del Síndrome de Down: el mayor desafío es la inserción laboral

En el año 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, con el objetivo de celebrar la inclusión y promover una mayor conciencia sobre la temática.Este 2023 el lema de esta jornada es “con nosotros, no para nosotros”, y con esta frase se busca “dejar atrás el modelo caritativo de la discapacidad, que trataba a las personas con discapacidad como objetos de la beneficencia”, tal como destacaron desde la organización internacional que auspicia la fecha.En la ciudad de Paraná funciona la Escuela Privada de Educación Integral Nº 10 “Melvin Jones”, desde donde se generan propuestas y espacios para que la inclusión no sea sólo una palabra.En diálogo con, Roxana Zorzoli, Secretaria de la escuela, contó como se trabaja con los chicos con discapacidad. “A la tarde tenemos talleres de capacitación laboral de panadería y dulces, hay grupos de alfabetización y también hay talleres de orientación vocacional ocupacional, donde los chicos van descubriendo cuáles son sus intereses para después poder insertarse en los talleres”.Por la tarde funciona, para los adolescentes y jóvenes, “un taller de orientación vocacional y talleres de capacitación y formación laboral que son de manualidades, carpintería, panadería y dulces”.Por su parte, Cecilia Schvindt, docente de la Melvin Jones, dio cuenta que el mayor desafío del establecimiento “es buscar lugares donde los chicos pueden insertarse laboralmente. Nosotras tratamos de darle todas las herramientas para que ellos aprendan y después puedan salir, trabajar y mostrar lo que conocen. Por eso también se buscan lugares para que ellos puedan ofrecer lo que producen en los talleres y estamos en algunas ferias”.Otro de los desafíos que se plantean “es la autonomía. Trabajamos un montón para que, desde que son chiquitos, hasta que ya son jóvenes y adultos puedan hacer cada vez más cosas solos y crezcan en la autonomía”, sin dejar de contar con el apoyo de la familia.Sobre la inserción laboral, Zorzoli señaló que “hay dos egresados que están en Wal Mart y Enersa. Iniciaron sus prácticas educativas y luego las empresas los contrataron. Con las prácticas, buscamos que las instituciones también pierdan el miedo, acercarse y ofrecer lugares para que los chicos puedan mostrar lo que saben hacer y desde la escuela los vamos acompañando. Se hace una guía para que los lugares puedan estar seguros de cómo trabajar con personas con discapacidad”.El síndrome de Down es una alteración genética que se produce cuando existe material genético extra en el cromosoma 21. Por eso, se lo identifica médicamente como una cromosomopatía.Hay que recordar que las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Como recuerda el Centro del Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, “determinan cómo se forma el cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla en el vientre materno y después de nacer”. En el caso de los nacidos con Síndrome de Down, la suma de este material genético en el cromosoma 21 se traduce en una discapacidad intelectual.Las personas con Síndrome de Down suelen presentar otros problemas de salud como pérdida auditiva, enfermedades de los ojos y defectos cardíacos, por lo que deben tener un seguimiento toda la vida. Por eso, para mejorar el día a día de estas personas es imprescindible realizar un trabajo médico y parental en edades tempranas. Esta labor interdisciplinaria debe tener como prioridades: satisfacer sus necesidades sanitarias, chequeos regulares para vigilar su desarrollo físico y mental y, en determinados casos, llevar a cabo una intervención oportuna con fisioterapia, educación especial inclusiva u otros sistemas de apoyo basados en comunidades.