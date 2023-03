Actor entrerriano participa en una de las películas más costosas de Netflix

Un joven actor entrerriano, oriundo de Gualeguaychú, trabajó para una importante producción de Netflix. El joven se llama Emanuel Parga es actor desde muy chico y ahora triunfa a nivel mundial. Parga contó sobre su trayectoria y anticipó su participación en un nuevo y ambicioso proyecto.A los 15 años en una obra escolar se dio cuenta de que quería dedicarse a la actuación. Cuando terminó la secundaria se fue a estudiar a Buenos Aires a la Universidad Nacional de Arte (UNA), pero el primer año no logró superar el curso de ingreso.“Es muy difícil porque es un lugar muy groso, tiene un nivel académico y artístico muy elevado. El primer año no sabía cómo pararme delante de la gente. Fue un poco decepcionante pero yo quería estar ahí. Y además, era consciente de que me faltaban herramientas para manejar el oficio”, contó el joven al medioDespués de estudiar con un importante director durante ese años sin facultad, Emanuel logró aprobar el curso de ingreso para cursar la licenciatura en actuación.“Tuve mucha suerte y trabajé mucho, en primer año ya estaba laburando con uno de los directores de la facultad que me llamó para ser asistente de dirección. Y también trabajé mucho en teatro independiente”.Antes de incursionar por el mundo de cine, Emanuel participó de varias publicidades nacionales e internacionales. En la actualidad, el gualeguaychuense puede decirle que no a algunos de estos trabajos.“Lo que encontré en el cine es un lugar donde es menos peligroso que el teatro, entonces a veces estas más cuidado, pero la adrenalina del teatro no te la da nada. Los dos cosas me apasionan, pero con el cine se me abrieron otras posibilidades”.Emanuel Parga detalló que participó de la producción hispanohablante más cara de la historia, hecha por Netflix Latinoamérica y Europa. Se trata de “La Sociedad de la Nieve”, una película que recrea la tragedia de los Andes.“Fuimos a vivir 3 meses a Barcelona para ensayar y grabamos en un centro de sky. No hay nada actuado, es nieve de verdad, altura de verdad, frío de verdad, nunca viví algo así y nos embarcamos en eso”.“Físicamente fue una locura, en la historia real por la falta de alimentos los protagonistas del accidente de los Andes adelgazan mucho. Nosotros tuvimos que engordar para luego adelgazar. Tuvimos entrenamiento físico para la montaña, para estar preparados para caminar arriba de la nieve. Entrenábamos 4 veces por semana, con un preparador físico especialista en cine”.En cuanto a la transformación física, Emanuel expresa que todavía se está acomodando, pero que tuvieron a dos de las nutricionistas estrellas de España acompañando todo el proceso.Otro proyecto de gran envergadura en el que se encuentra embarcado el actor, es en el film “El olor del pasto recién cortado” de la directora entrerriana Celina Murga, producido por nada más y nada menos que Martín Scorsese.En este sentido, el actor menciona que estrecharon una buena relación con Murga al ser los dos oriundos de Entre Ríos.“Además de mis capacidades, también me eligió por ser entrerriano, creo yo. Es una película pesada, mitad de la peli es con un protagonista, y luego es otro”.Ambas películas se estrenarán durante este año y la de “La Sociedad de la Nieve” tiene muchas chances de poder competir en los Oscars 2024.