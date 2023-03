Autos con GNC: quiénes deben cambiar la nueva válvula dispuesta por Enargas

Esta semana se pone en vigencia la resolución 375/22 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para que los vehículos que funcionen mediante gas natural comprimido (GNC) se sometan a un cambio de válvula al momento de realizar la prueba hidráulica.Esta "válvula de bloqueo de cilindro operada eléctricamente", es una medida de seguridad para evitar roturas y explosiones. Para el usuario que debe acatar esta normativa, implica una importante erogación económica, superior a los 40.000 pesos.En diálogo con, Marcelo Meretta de Oyrsa GNC, explicó que a partir de la nueva resolución, todos los equipos nuevos que se coloquen y, la cual “que la otra, según la evaluación de los ingenieros del Enargas, que se llama dispositivo de alivio y presión. Esto está previsto para casos de incendio o altas temperaturas en el cilindro; la válvula estalla y libera el gas, previendo accidentes en cuanto al tubo”.En relación a los costos, indicó queEn el local, ubicado en Avenida Ramírez, colocaron un cartel donde se invita al cliente a llamar al 0800-3334444 de Energas para evacuar cualquier tipo de dudas. “Vemos que no es el momento de hacer este cambio por los costos que implica y la situación económica del país”, opinó Meretta y agregó: “Nosotros de todas maneras les explicamos a los usuarios. Pero vamos a ver cómo influye en el sistema, pensamos que no es el momento”, reiteró. “Toda persona que venga a partir de este martes va a tener que someterse a esta nueva disposición porque no hay manera de saltearlo, no se puede otorgar la oblea si no tiene esa válvula nueva”, agregó.“Hay que ver cómo reacciona la gente, dado los costos del GNC y las naftas, si la gente quiere invertir esa plata. Creería que el usuario de gas seguro lo hace, pero habrá un segmento que no sabemos cómo va a repercutir y lo veremos a partir de mañana en la práctica”, dijo finalmente para volver a aclarar que