Un hombre se desvaneció y murió en un boliche de La Plata

Un hombre de 59 años murió este fin de semana en un boliche de la ciudad de La Plata cuando, por motivos que todavía se estaban investigando, se desplomó al suelo mientras estaba bailando con una mujer y, a pesar de que le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron salvarlo.



El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo y quedó registrado por las cámaras de seguridad del interior del establecimiento, llamado Record Disco, ubicado sobre la calle 2, entre la 42 y la 43, en pleno centro de la capital bonaerense.



En las imágenes, que circularon por las redes sociales, se puede ver a la víctima, identificada posteriormente como Mario Alejandrino Espíndola, oriundo de la localidad de Melchor Romero, moviéndose al ritmo de la música cuando, de golpe, pierde la consciencia.



Su acompañante intentó sujetarlo, pero no pudo sostener el peso del cuerpo, que terminó completamente tendido en el suelo. Ante esta situación, los trabajadores del negocio llamaron inmediatamente al 911 y a los pocos minutos arribó a la disco la Policía.



Asimismo, también llegó al boliche personal del Servicio de Urgencias Médicas (SUM) de La Plata, que le realizó maniobras de reanimación al hombre, que era empleado de una reconocida empresa de fabricación de productos de aluminio, pero no pudieron salvarlo.



Luego de que se confirmara el fallecimiento de Espíndola, los policías de la comisaría 2ª de La Plata se comunicaron con la Fiscalía N°15, a cargo de la Cecilia Corfield, quien abrió una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”.



La funcionaria ordenó una serie de pericias en el boliche que ya se realizaron, y a partir de las cuales se obtuvo el video de las cámaras de seguridad, mientras que la autopsia al cuerpo estaba prevista para este domingo la tarde. Los resultados de este procedimiento podrían ser fundamentales para determinar los motivos del deceso de la víctima.