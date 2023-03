“Como un preso común”, así pasa sus días en la cárcel el abogado Rivas

Diario El Día

El abogado condenado a 23 años por abuso sexual y corrupción de menores pasa sus días alojado en una celda común de la Unidad Penal 9 en El Potrero. Comparte espacio con otros cuatro reclusos, camina mucho y en los tiempos libres, lee y escribe en cuadernos que le alcanzó su abogado.El viernes 10 de febrero no fue un día más para Gustavo Rivas , seguramente tampoco lo fue para sus víctimas, muchas de las cuales declararon en el juicio contra el abogado de la ciudad de Gualeguaychú por abuso sexual y corrupción de menores.Ese viernes ocurrió lo que muchos esperaron por años: Gustavo Rivas fue a la cárcel. Luego de haber sido condenado a una pena de 23 años de prisión, al unificarse las resoluciones judiciales en 8 delitos por abuso sexual y corrupción de menores, quien se hacía llamar "ciudadano ilustre" de la ciudad del sur entrerriano, pasó los primeros meses cumpliendo dicha condena en su domicilio céntrico, a poquísimos metros de la Jefatura Departamental de Policía. Pero la resolución de la Cámara de Casación, al hacer lugar a la apelación presentada por el fiscal Lisandro Beherán, para que Rivas cumpliera su condena en una cárcel común, cambió el panorama para el ex candidato a intendente de Gualeguaychú.Luego de varias horas de deliberaciones y con una logística que el propio Rivas manejó, al pedir que ingresaran un vehículo con vidrios polarizados a su garaje, con la clara intención de evitar ser tomado por las cámaras de la prensa que cubría el hecho, Rivas finalmente fue alojado en la Unidad Penal 9 ubicada en El Potrero.Desde la UP9 informaron que "no se trata de un preso Vip ni nada que se le parezca, es un recluso común, cumple con las normativas del lugar y no ha tenido comportamientos reprochables desde su ingreso".También se indicó que "comparte su celda con otros cuatro reclusos en el Pabellón 1, dispone de un televisor que comparte con sus compañeros de celda y tiene acceso a uno de los cuatro teléfonos celulares que los presos tienen a disposición, para lo cual deben solicitar turno para utilizarlo con los jefes del penal".Por otra parte, Rivas cumple con las normativas sin problema alguno. "Mantiene una relación normal con el resto de los internos, en ese pabellón son 45 internos, no ha tenido problemas con nadie y tampoco se ha relacionado más que con sus compañeros de celda. Todos los días sale al patio en los horarios normales, camina mucho, hace algo de ejercicio físico y en los tiempos libres, escribe mucho en varios cuadernos que le alcanzó su abogado", expresaron desde el penal.Además, señalaron que lo han visitado sus abogados Raúl Jurado y Eduardo Vera, además de algunas de sus hermanas que concurren en los horarios permitidos para visitas.Mientras tanto, Rivas espera que su defensa pueda presentar el recurso extraordinario solicitando que nuevamente el abogado regrese a su domicilio a cumplir con el resto de su condena. La Cámara de Casación de Concordia habilitó ese recurso al abogado Jurado, aunque por el momento no se conocen los tiempos para conocer el resultado de dicha petición.Mientras tanto, Gustavo Rivas, quien por momentos se hizo llamar "ciudadano ilustre" de la ciudad, pasa sus días en la Unidad Penal 9 como "un preso común".