Entre lunes y martes se espera el "alivio” con lluvias incluidas a Entre Ríos

Cómo arrancará la semana en Entre Ríos

La llegada del “alivio” a Entre Ríos

dialogó con el meteorólogo Alejandro Gómez, quien aseguró: “La idea o la perspectiva que estamos llevando para los próximos días probablemente tengamos ese necesitado alivio”.En la misma línea, agregó: “Lo que ocurre hace algunos días es que venimos, de alguna manera, analizando la situación. No queremos fallar. Sabemos que hay bastante inquietud porque esta situación efectivamente se revierta. No solamente por la cuestión de la temperatura, sino también que el cambio tendría aparejado condiciones de inestabilidad y aportaría a las condiciones de las lluvias que están siendo necesarias”.En cuanto al tiempo de este sábado, comunicó:. Lo que sí está alto el valor de humedad. Consecutivamente a lo que ha ocurrido en estos días, la sensación térmica estaría muy alta. Probablemente la sensación térmica alcance valores cercanos a los 38 o 39 grados. Esta situación tiende a mantenerse el día de mañana”.En continuidad con el relato para el, explicó queQuizás un poco más de nubosidad y tal vez un poquito más del viento del noreste, pero en líneas generales no habría mucha diferencia”.Sobre este aspecto, el meteorólogo anunció a Elonce que “el día lunes sería el comienzo del proceso del cambio porque habría un ingreso frontal que estaría llegando a la provincia de Buenos Aires en la mañana y posiblemente progrese y llegue hacia el sur de la provincia (de Entre Ríos). Además, agregó que el avance de este sistema frontal sería “de manera lenta” y es posible que gran parte de la provincia “quedemos dentro del aire cálido”.Por último, anticipó cuando podrían producirse los fenómenos de inestabilidad en Entre Ríos:En última instancia, Gómez sostuvo que “posiblemente el miércoles, la incidencia de este sistema frontal no vaya a ir muy lejos y siga afectando nuestra región con lluvias y tormentas. Recién entre el miércoles a la tarde o a la noche las condiciones estarían mejorando”. Al mismo tiempo, afirmó que las condiciones de inestabilidad de mantendrían “por cuatro días” y las máximas llegarían “a los 28 grados”.