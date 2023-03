Robaron cables y tiraron abajo una columna que cayó sobre un auto

Despertarse por un fuerte ruido, y resulta que ... Sí. Robaron cables, y el poste cayó sobre mi auto. Impotencia es poco ? pic.twitter.com/rnsFWJ53Di — Cintia Caro (@cintitacaro) March 17, 2023

#TodosEnLaOcho Durante un robo de cables una columna de alumbrado público terminó cayendo sobre un auto. Ocurrió esta madrugada en Francia al 3100. No hay detenidos (vía @maxiklan). pic.twitter.com/Ky5soemDF6 — LT8 am830 (@LT8am830) March 17, 2023

Una columna de telefonía cayó la madrugada de este viernes sobre un auto en la zona sur de Rosario luego que ladrones se treparan y se alzaran con gran cantidad de cables.El robo se registró alrededor de las 2.30 en una vivienda ubicada en avenida Francia al 3100. La columna se aflojó desde la base y terminó cayendo sobre el techo de un Chevrolet Corsa blanco estacionado en la vereda.Cintia, la propietaria de vehículo, contó que alrededor de las 2.30 se despertó sobresaltada: "Escuché un fuerte ruido y vi por la ventana que una columna estaba sobre el techo de mi auto. Pensé que era el viento, pero no había. Me acerqué un poco más y vi que había un montón de cables tirados en la vereda".La joven contó que, tras despertar a su marido, juntos bajaron "con mucho cuidado porque temíamos que si todavía se estaban llevando los cables tal vez quisieran hacernos daño".Cintia comentó luego que comenzó a llamar a Defensa Civil "pero nunca vinieron". Destacó luego que un patrullero que pasaba "de casualidad" por el frente de su casa se detuvo y los policías los ayudaron a sacar la columna. "El techo quedó aplastado. Nos fuimos a descansar y cuando nos levantamos los cables no estaban más".Ahora, está en tratativas con el seguro para ver si les cubre los daños o no. "Pero el policía que nos ayudó nos aconsejó que reclamemos a Telecom, porque la columna es de ellos. Incluso teléfono no tenemos más porque como se robaban siempre los cables decidimos darle de baja y ahora tenemos fibra óptica", comentó resignada la dueña del auto.