Salvaje ataque a docente por desaprobar a una alumna: la patearon en el piso

Una docente de una escuela de la ciudad bonaerense de Necochea fue agredida salvajemente por familiares de una alumna que desaprobó una materia.El incidente se produjo este miércoles en la EES N°7, ex colegio comercial, cuando la docente Morotí Arocena, fue atacada por la madre y el hermano de una alumna de 5to año que desaprobó una evaluación de la materia "Política".La docente resultó con varias lesiones en su cuerpo y se encuentra en estado de shock emocional debido a la golpiza recibida.La agresión hacia la docente generó un repudio unánime por parte de los docentes del establecimiento y de todos los gremios que exigieron medidas concretas ante tal situación de violencia y realizaban un paro este viernes en todos las escuelas de todos los niveles de ese distrito.Un amigo de la docente atacada habló sobre su estado de salud: "Está muy afectada psicológicamente, nunca pensó que iba a vivir una situación así".En diálogo con TN, Raúl de La Llosa, amigo de la docente comentó sobre lo ocurrido: "empujaron una puerta y entró el hermano y la madre de la chica reprobada. Era la tercera oportunidad que le daban a la alumna. Y eso que Morotí siempre trata de darle posibilidades para que pasen de año".Además, el hombre dijo que "no estamos acostumbrados a este tipo de violencia" y por eso hoy se manifestaban en las calles de Necochea y comentó también que la madre de la alumna reprobada ahora amenaza a otros alumnos para que no cuenten lo que vieron en el momento de la agresión.La situación fue observada por un grupo de alumnos que rápidamente acudieron en ayuda de la profesora. Trascendió que las autoridades de la escuela se negaron a identificar a los agresores y oficiar de testigos del ataque, impidiendo que se elevara la correspondiente denuncia que permitiera librar una orden de restricción de acercamiento que protegiera a la docente.Fue por eso que los gremios docentes iniciaron la convocatoria para el paro que se llevaba a cabo este viernes, y participaban de una movilización que arrancó por la mañana en la esquina de 57 y avenida 58 (frente al Paseo de la Memoria).Los gremios convocantes son: ATE, SUTEBA, FEB-ENA, UDOCBA y SADOP.Desde SUTEBA acompañaron a la docente a realizar la denuncia correspondiente. Fuente: (NA)