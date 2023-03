A 31 años del atentado a la Embajada de Israel: en qué quedó la causa

Cómo ocurrió el atentado

En qué quedó la causa

Dos órdenes de captura vigentes

Eran las 14.45 del 17 de marzo de 1992 cuando una bomba explotó en el edificio de la Embajada de Israel. El ataque terrorista dejó el saldo de 29 muertos y 242 heridos.Este viernes se cumplen 31 años del ataque y ante el recuerdo latente de las víctimas y de los heridos que nunca sanarán se realizará un acto para recordar aquel martes trágico.La ceremonia principal se llevará a cabo a las 14.45, hora del atentado, en la plaza seca que fue construida en el lugar donde estaba la Embajada. Como todos los años se espera una gran convocatoria de sobrevivientes y de personas que quieran decir presente para homenajear.El martes 17 de marzo a las 14.45 el conductor de una camioneta Ford F-100, cargada con explosivos, se estrelló contra el frente del edificio, ubicado en la esquina de Arroyo y Suipacha causando la destrucción de la embajada, además de generar daños a una iglesia católica y una escuela.Por el acto criminal el saldo fue de 29 muertos y 242 heridos, muchos de ellos con lesiones que tendrán de por vida y otros que el recuerdo no se les borrará nunca.Se trató del primer atentado que tuvo la Argentina y que sin dudas dejará una marca en la historia del país sobre todo porque dos años después, el 18 de julio de 1994, otro ataque, esta vez en el edificio de la AMIA, dejó 85 muertos y más de 300 heridos.A 31 años del atentado nunca hubo detenidos ni condenados. A pesar de que la causa sigue abierta no hay indicios de nuevos avances y todo sigue en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el primer día.Aunque el caso está frenado, desde el 18 de marzo de 1992, al día siguiente del ataque, la organización terrorista Hezbollah se atribuyó el atentado a través de un escrito en el diario An Nahar de Beirut.Durante la investigación se pudo establecer que hubo vínculos entre Hezbollah y personas que trabajaban en la parte comercial en la zona de la triple frontera. Es por esa ruta que creen que el conductor suicida entró al país días antes para cometer el acto criminal.La página del Poder Judicial indica que no hubo movimientos en la causa desde hace seis meses y a pesar del apoyo continuo de Estados Unidos sigue sin haber justicia.La investigación de la Corte Suprema sobre el atentado contra la Embajada de Israel está virtualmente paralizada desde 2015, cuando la Secretaría Especial del máximo tribunal pidió las capturas internacionales de un libanés y un colombiano como supuestos autores del ataque.En octubre de aquel año, la Corte ordenó las capturas del libanés Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman y del colombiano Samuel Salman El Reda Reda.Ambas alertas rojas están hoy vigentes, según consta en la página de Interpol.La Corte también apuntó a la presunta responsabilidad del sirio Imad Mughniyah, un jefe militar de Hezbollah, quien murió en Damasco en 2008.La causa, que está caratulada como “Sumario instruido en la Cría. 15a. por averiguación de los delitos de explosión, homicidio, lesiones calificadas y daño (arts. 186,80 Inc. 4 y 5 y 183 del CP) con motivo del atentado a la Embajada de Israel”, no registra movimientos oficialmente desde julio de 2014.Así consta en la página de seguimiento de expedientes de la Corte, que consigna que en esa oportunidad “se gira oficio de la Unidad Fiscal de Investigación. – Adjunta testimonios en 10 fojas”.La causa que tramitó desde el inicio en la Corte por “competencia originaria”, ya que así lo establece la legislación cuando aparece involucrado un Estado extranjero en un expediente.La Corte creó en 1997 una secretaría especial para investigar el atentado y designó al frente de la investigación al entonces titular de la Secretaría Penal, Esteban Canevari.Canevari se jubiló el 1º de abril de 2018 y en su cargo fue designado Fernando Arnedo, titular de la Secretaría Judicial número tres de la Corte, quien formalmente está a cargo de la “Causa Embajada”.Fuente: (NA)