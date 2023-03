Superficie del Delta del Paraná crece “a velocidad sorprendente”: qué provocaría

El Delta del Paraná presenta un constante desplazamiento, aunque sea a diario imperceptible. De no surgir imprevistos, y según lo que ocurra con el aumento del nivel medio del mar producto del calentamiento global,Esta es la principal conclusión que se desprende del estudio y las proyecciones llevadas a cabo por el Licenciado en Geología de la Universidad de Buenos Aires Rubén Medina, quien en declaraciones aaportó datos contundentes de qué fue lo que pasó en el pasado y qué podría ocurrir de ahora en más.. Medina indicó quePor esto es que hace tres siglos la distancia entre la joven Ciudad de Buenos Aires y el Delta del Paraná era mucho mayor que la actual.Según consigna billiken.lat, se pudo comprobar mediante registros históricos que los primeros mapas realizados en el Río de la Plata tienen más de 500 años. Pero, los más longevos que se pudieron utilizar para comprobar el avance del delta del Paraná, fueron los que trazaron Juan de la Cruz Cano y Olmedilla en 1775 y Andrés Oyarvide, entre 1784 y 1796.El primer estudio científico sobre el avance del frente deltaico fue llevado a cabo por el ingeniero civil Ferruccio A. Soldano en 1947, estableciendo un avance promedio de 70 metros al año para el período 1818-1947.En la segunda mitad del siglo XIX, se han registrado períodos de aceleramiento que elevan el promedio a 116 metros por año. Una cifra que se traduce a un avance de 239 hectáreas por año para el período 1900-2015. Según el licenciado Medina, este proceso natural incrementó su velocidad durante los primeros años del siglo XXI, más precisamente “a partir del año 2005, hasta superar las 550 hectáreas en el año 2010".La primera etapa del trabajo realizado por Medina tuvo lugar entre los años 2002 y 2004. Pero, debido a la magnitud de la información por analizar, su investigación se extendió durante más de una década y continúa en la actualidad, comparando las dimensiones actuales del delta con las registradas en más de 45 mapas e imágenes satelitales.Por lo tanto, al momento de hacer predicciones sobre cuánto avanzará el delta en los próximos siglos, Medina consideró el comportamiento que “tuvo el delta durante el período 1775-2015 y empleé las tasas medias de progradación areal de cada uno de los sectores en que se subdividió el delta para su estudio durante ese período (sectores norte, central y sur), considerando asimismo el probable avance que tendrá el cuerpo deltaico sobre el Río de la Plata en el futuro inmediato".Luego de plasmar toda la información recopilada, el resultado fue que,De todas maneras, el Licenciado Medina admitió que el desplazamiento previsto para los próximos 200 años puede variar, de forma considerable, según lo que suceda con el calentamiento global y sus consecuencias.“Desde mediados de la década del ´70, el sector norte y central de Argentina ha presentado un incremento de las precipitaciones medias anuales”, asegura Medina. Y, como consecuencia, probablemente se ha “incrementado la carga sedimentaria del río Paraná y con ello el aumento de la progradación deltaica en las últimas cuatro décadas.Medina resaltó que “hasta el momento no se ha advertido un decrecimiento en el avance del frente del delta. Por el contrario, durante los últimos 40 o 50 años se registró un incremento promedio de su superficie de 258 hectáreas por año, levemente superior al registrado en 1900-2015”.Pero, al mismo tiempo, no descarta la posibilidad de que otros efectos del calentamiento global, más allá de la variación en el monto de las precipitaciones, tales como el incremento del nivel medio del mar, modifiquen las tendencias anteriores. (Meteored)