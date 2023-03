En dos horas se agotaron las 83.000 entradas para Argentina-Panamá

"Agotado", se leyó en el sitio Deportick , encargado de la venta de los tickets para el primer amistoso internacional, ya que el otro será en Santiago del Estero (vs. Curazao, este 28 de marzo).Apenas se dio comienzo a la venta, a las 14, por medio del sistema de la web DeporTick, los usuarios en fila superaron el millón cuatrocientos mil (1.400.000) y explotaron las quejas en las redes sociales por la lentitud del proceso.La explicación se debió a que cada persona que ingresó tuvo diez minutos para el procedimiento de compra de los tickets, algo advertido en una leyenda cuando se dio inicio al proceso de la fila: "Estás en línea para Argentina vs. Panamá. Cuando sea tu turno, accederás al sitio web y tendrás 10 minutos para realizar tu compra".Al momento de acceder, cada usuario tuvo la posibilidad de comprar hasta seis tickets, que posteriormente deberá retirar con el comprobante de compra emitido por el sistema.Los valores para el partido iniciaron en 12.000 pesos las generales y 7.000 las generales de menores; 24.000 la Sívori/Centenario Alta; 48.000 la San Martín/Belgrano Baja; y 49.000 la San Martín/Belgrano Media.Pronto, en Twitter, los hinchas hicieron tendencias a #EntradasArgentina y #Deportick, debido al tráfico de la palabra en la red social por excelencia a la hora de comunicar eventos en vivo.Uno de los usuarios, Germán Russián, puso en Twitter: "Valió la pena dejar la pc prendida 1 semana. Gracias Deportick...", con una imagen en la que se lo observó décimo en la fila. Un verdadero lujo en relación al resto de los hinchas de "La Scaloneta", que se encontraron en posiciones desfavorables y un avance lento en la fila virtual.Una suerte parecida corrió Pablo León, que le contó a Télam cómo realizó su adquisición de cuatro generales bajas Centenario y gastó un total de 50 mil pesos, entre los tickets y la comisión del sitio."Me tocó un buen número, ingresé a la web muchas horas antes y luego todo se hizo de manera rápida. Saqué las entradas para ir con mis dos hijos y mi señora", comentó."No sentí la diferencia con otro tipo de evento. La verdad es que esperé con paciencia, sin actualizar la página web y casi sin despegarme de la compu. Dormí muy poco de los nervios pero voy a cumplir el sueño de ver a Lionel Messi", describió.La contracara fueron los hinchas que arrancaron su camino en un sitio y con el correr de los minutos no solo se mantuvieron sino que también fueron retrasados en la fila virtual.Por otro lado, el humor en las redes no se hizo esperar y se llenó de memes en las que se compararon la fila para los tickets con el 20 de diciembre, cuando 4 millones de hinchas coparon las calles de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.Esta será la primera presentación de Argentina como campeona del mundo con todas sus estrellas, ya que entre los convocados estarán los 26 ganadores de Qatar, entre ellos, Messi, Ángel Di María, Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez, entre otros.Al plantel se sumaron otros jugadores que fueron parte del proceso y se quedaron afuera a último momento y los juveniles con proyección estar en las Eliminatorias del Mundial 2026, que arrancarán en septiembre próximo contra Ecuador como local.La expectativa era alta en la previa y se aguardaba que los 83 mil lugares se terminaran en pocos minutos, más allá de las quejas que se leyeron en redes sociales por los altos valores, y así sucedió tras un par de horas.De hecho, Argentina hizo por última vez de local el pasado 25 de marzo frente a Venezuela en La Bombonera, con un precio de 3.900 pesos y el actual para la general representa poco más de un 300 por ciento de aumento.Para poder comprar se requirió un registro con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación, el método de pago y adquisición de los mismos, entre otros. Al precio se le añadió un "costo de servicio".Por otro lado, el partido entre Argentina y Panamá aún no tiene horario oficial aunque trascendió que será a las 20:30, y se transmitirá en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play.