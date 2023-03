“Todo convulsionado”: filas para jugar en agencia que vendió Quini 6 millonario

Un aportador que jugó su boleta en la agencia 1194, ubicada en calle 9 de Julio 712 de la ciudad de Nogoyá ganó 80 millones de pesos este miércoles a la noche al acertar todos los números de la modalidad La Segunda del Quini 6.que “es una alegría inmensa para el pueblo y la agencia.”, mientras que los vecinos pasaban a felicitarla.Interrogada acerca de, indicó que “no se sabe porque. También hay muchos clientes fijos porque, últimamente, el Quini es muy jugado”.“Estamos todos felices,. Todo es bienvenido en este momento”, resaltó. Y acotó: “He dado anteriormente lindos premios, pero no de esta cifra”.Sobre cómo se enteró, contó a: “Llegué a mi casa, estaba preparando unos mates y empezaron a llamarme. Ni siquiera había visto el sorteo. No lo podría creer, no caía. Era un revuelo, porque acá nos conocemos todos”.En tanto, esta mañana “los vecinos de los negocios vienen a saludarme, a traer regalitos”.“Se vende muy bien el Quini 6, toda la gente esperanzada”, señaló Leiva, a la vez que puso de relieve que tras lo ocurrido anoche “”.Enseguida la mujer añadió: “A nosotros nos dan un incentivo. En buena hora. Es inesperado, uno lo hace con esperanza, pero esto es una alegría inmensa”.Finalmente, contó que “esta agencia tiene más de 40 años. Ha pasado por distintos dueños. Hace 15 años que estoy acá. Es una historia larga y el dueño del local vendió dos Quini, en los años 90 cuando el juego recién iniciaba”.