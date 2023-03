Finalmente identificaron a los gemelos de Córdoba que nadie podía distinguir

Esta historia comenzó cuando los mendocinos Sofía Rodríguez y Leonardo Costa -que actualmente residen en la localidad de San Francisco, Córdoba- fueron padres por primera vez de los gemelos Lorenzo y Valentín Costa Rodríguez.¿Qué sucedió? Sofía, la madre, como si fuera un culebrón, creó una historia tan peculiar como misteriosa. "Encontré el mensaje del día que les corté la cintita y le puse a mi novio (padre de los gemelos) de qué color era el body de cada uno. Pero esa noche se vomitaron y terminaron los dos en cuero", posteó el 4 de marzo.Dos días después, Sofía transmitía su dilema en otro tuit. "El peso y las medidas fueron lo que más nos confundieron. Lorenzo pesaba 200 gramos más que Valentín. Ahora, el que pensábamos que era Valentín pesa 200 gramos más. No sabemos si Valentín engordó 400 gramos más que Lorenzo o si Lorenzo es Valentín".Previamente, los padres habían intentado sin éxito diferenciar a los gemelos por sus rasgos físicos o señas particulares, por lo que manifestaron públicamente el particular problema.Después de que se viralizara la historia de los gemelos, Sofía fue relatando cómo era la intrigante situación de sus gemelos que, si bien seguía sin resolverse, contaba con el aliciente de que el equipo de especialistas del Renaper llegaría este miércoles a su domicilio en San Francisco, Córdoba.Con sentido del humor y advirtiendo como el misterio intrigaba a decenas de miles de internautas, Sofía posteó otra foto antes de la llegada de las especialistas: "Hagan sus apuestas. ¿Cuál es Valentín y cuál Lorenzo?". Las respuestas llegaron masivamente.Finalmente llegó el ansiado posteo a media tarde del miércoles. "Gracias a Renaper que vinieron a nuestra casa y con buena predisposición tomaron huellas y fotos de los bebés para entregarnos los certificados de sus identidades. Y gracias a ellos hoy sabemos nuevamente la identidad de nuestros hijos". tuiteó Sofía. "Al final, tan malos padres no somos", ironizó ante las críticas recibidas de algunos usuarios.