El Papa pidió “unidad” a políticos argentinos “para llevar la Patria adelante"

La carta de la clase política argentina al pontífice



Política Dirigentes del oficialismo y oposición enviaron carta a Francisco

El Papa Francisco reclamó a los políticos argentinos unidad “para discutir, hablar y llevar la Patria adelante”. En estos términos se expresó el Santo Padre durante la audiencia general de este miércoles, haciendo alusión a la carta que las diferentes fuerzas políticas del país le enviaron para felicitarlo por los diez años de pontificado."Quiero agradecer de una manera especial a todas las personas pertenecientes a diversos partidos políticos y a los referentes sociales de mi país, que se unieron para firmar una carta de saludo con motivo de los diez años de mi pontificado, gracias por este gesto", afirmó durante los saludos en español a los fieles en la audiencia.Pero tras el agradecimiento, el Santo Padre expresó: “Se me ocurre decirles que, así como se unieron para firmar esta carta, qué lindo que se unan para discutir, hablar y llevar la patria adelante. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide"."Queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la Humanidad, en particular de las personas excluidas y pueblos pobres, tu firme defensa de la paz mundial y tu permanente promoción de una Ecología Integral, que permita escuchar el grito de la Madre Tierra y del Ser Humano frente a las situaciones destructivas que atentan contra los pueblos y la naturaleza", escribieron varios políticos en la carta.En el texto, los líderes políticos valoraron su "tenaz trabajo por la paz, la justicia y el desarrollo humano integral en todo el mundo", y resaltaron "las resistencias que genera" su labor "entre quienes pueden ver afectados intereses que no son legítimos".Los representantes políticos no perdieron la ocasión de expresar su anhelo por recibir en la Argentina la visita del papa Francisco, tal como lo incluyeron en el texto: "Aunque deseamos y ansiamos tu visita, confiamos en tu sabiduría para decir el sí y eventualmente el cuándo".