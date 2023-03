Piden ayuda para tratamiento de gemelas de 5 años con trastorno del lenguaje

Antonella Villa Sian, es mamá de Euge y Guille, gemelas diamantinas de cinco años de edad que presentan diagnóstico de “Dispraxia Verbal”, se trata de un trastorno específico del lenguaje, que consiste en la coordinación de los movimientos musculares del habla.“Mis gemelas necesitan un tratamiento específico que consiste en maniobras en sus caritas para poder formar palabras y frases. Debemos realizarlo en la provincia de San Juan en un Instituto con más de 30 años de experiencia que trata exclusivamente este diagnóstico”, describió la madre al dialogar conAl respecto, Antonella explicó que lo que sufren las pequeñas, “es un trastorno genético que no tiene cura, pero que con la rehabilitación adecuada puede mejorar notablemente su calidad de vida”, dijo y agregó que “es un tratamiento costoso y la Obra social no me reconoce los gastos”, afirmó.“Ellas necesitan volver al Instituto en el mes de Julio para poder ser reevaluadas, realizar un nuevo tratamiento intensivo y volver con un plan de trabajo para los meses siguientes”, relató.“Durante el año 2022 estuve juntando fondos a través de la venta de un Bono Contribución para poder viajar a La Rioja, precisamente al Instituto María de La Paz. Permanecimos siete días donde se le realizaba sesiones por la mañana y por la tarde. Gracias a éste tratamiento, y al plan que se idealizó, con el equipo de profesionales, Euge y Guille han demostrado tener avances significativos… pero vamos por más!”, destacó.“Es por eso que nuevamente necesito de tu ayuda para lograr juntar los fondos que este tratamiento implica”, contó Antonella.“El Bono tiene un valor de $500 pesos, pueden adquirirlo en el centro terapéutico CRECER, en calle Alberdi 451 frente al Correo (en Diamente), o contactarme en mis redes sociales de instagram y facebook”, explicó la madre de las gemelas.“Desde ya agradezco a toda la comunidad por darle la posibilidad a mis hijas de acceder a este tratamiento que permite mejorar su calidad de vida y de corazón, deseo que tu ayuda vuelva multiplicada”, valoró Antonella. Fuente: (DiamanteFM)