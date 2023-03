“Francisco ha sido muy autocrítico para desafiarnos”, reflexionó sacerdote

Este lunes 13 de marzo se cumplen 10 años de la elección del jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio como el papa Francisco.el sacerdote Esteban Madrid Páez, quien se encuentra en Roma, realizando un doctorado y participa de actividades junto al Papa.Para el sacerdote, “es muy palpable la relevancia internacional y de su figura en todo el mundo”. Y agregó: "No me toca estar tan expuesto en la diaria del trabajo que se hace en el Vaticano y en los distintos organismos, pero si lo he encontrado en distintas celebraciones importantes, también lo he podido saludar en algunas audiencias”.La asunción de Francisco marcó el inicio de un pontificado impulsor del “diálogo interreligioso”. A la pregunta de cómo resaltaría el trabajo de Francisco en las distintas comunidades del mundo, Páez respondió: “Estar en el Vaticano es encontrarse con la iglesia de África, Asia, América y Europa, esto muestra una riqueza de la experiencia como creyentes”, y agregó que “es un desafío la cultura del encuentro”.“Francisco nos ha empujado a seguir este camino con intensidad, también él ha sido muy autocrítico, no para desvalorizar la iglesia sino para desafiarnos; es difícil, pero muy interesante asumir esta capacidad como autocritica de decir: para poder encontrarme con el otro, tengo que reconocer que tengo mis riquezas y mis límites, pero necesito encontrarme con el otro y el otro me hace bien”, finalizó Páez a