Escuelas de Mar del Plata suspendieron el dictado de clases por la ola de calor

Directivos de distintos establecimientos educativos de la ciudad de Mar del Plata dispusieron hoy la suspensión del dictado de clases ante la ola de calor que atraviesa la región.A raíz de que no es una decisión provincial ni municipal, a medida que fue transcurriendo esta mañana, se fue conociendo el listado de las instituciones educativas que iban notificando la suspensión del dictado de clases.Desde la Jefatura Distrital de Educación hasta el mediodía no se habían brindado detalles sobre el alcance de la medida, pero algunas escuelas comunicaron la resolución de la suspensión de clases, entre ellas las Técnicas N°1, 2 y 5 y las Secundarias 3, 62, 16, 18, 23, 50, 36, 37, 34, 30, 41, 42, 63 y 49,A la lista se le fueron sumando las primarias 31, 45 y 66, la escuela Piloto, los establecimientos privados Don Orione y Del Libertador, donde los equipos de conducción resolvieron que no se dicten clases ni talleres durante la jornada de hoy a la tarde.Este mediodía, la sensación térmica superaba los 35 grados en la ciudad balnearia de Mar del Plata.