Se reunieron en Entre Ríos, la joven que halló una cámara en el Iberá y la dueña

A fines de febrero, una pareja pudo recuperar la cámara de fotos que había perdido hace seis años en los Esteros del Iberá, provincia de Corrientes, luego de que una joven encontrara la máquina y comenzara una campaña en redes sociales para dar con sus dueños.La joven, que es fotógrafa, caminaba por un lugar que generalmente, está cubierto por agua, cuando se topó con la cámara enterrada y llena de barro.que se hizo viral cuando se inició una búsqueda que alcanzó infinitos recovecos en el plano virtual., haciendo lo que más le gusta: la fotografía, la naturaleza y el deseo de mantener vivas sus raíces vascas.A continuación, el relato de un encuentro que empezó como una búsqueda casi a ciegas en redes sociales y terminó con un abrazo real.-“Hola, es mi tía”.-“Hola, acá estamos. Recién nos encontramos”.Casi 12 días pasaron desde aquel tuit de apenas 4 palabras hasta este mensaje de WhatsApp donde confirmaba lo que Eugenia había dicho poco después de conocer el hallazgo de Milagros. Sí, este viernes al mediodía tuvo lugar el primer encuentro entre ambas.Un establecimiento rural ubicado a la vera de la Ruta Nacional A015 fue el escenario de ese primer contacto cara a cara entre, cuya tarjeta de memoria estaba intacta (atesora fotos capturadas entre 2014 y 2016);“Recién nos encontramos con Euge. Te cuento cómo fue la mano:. Además, filmaron el encuentro”, destacó la concordiense María Milagros Castañeda.Contó que a su nueva amiga “le emocionó ver fotos de su perrita, de cachorra; a sus sobrinas pequeñas y a su pareja surfeando en distintos viajes”, reveló.. Visitaron termas, playas como por ejemplo “Los Sauces”, el castillo San Carlos y otros puntos a bordo del bus turístico, además de haber estado en el establecimiento donde las entrevistó Sony.para seguir fotografiando me hizo muy feliz. Le gusta la fotografía y quiere que le enseñe a usarla”, comentó la profesora de fotografía de “Revelarte Estudio”.Ella también recibió un obsequio de la misma empresa. “La cámara que enviaron para mí también claro que fue un regalazo que no imaginaba. La búsqueda que emprendí fue genuina y, con haberlos encontrado, el objetivo estaba más que cumplido, pero por supuesto que mayor mimo para alguien q ama la fotografía que recibir algo así. No tengo palabras”, confió en el diálogo con“La sensación es como si nos conociéramos de siempre. Tenemos muchas cosas en común y es súper agradable y cómodo compartir con ella”, ponderó Castañeda.“Creo que el vínculo seguirá porque nos encontramos hoy y estamos hablando y organizando próximos encuentros, con fotografía incluida”, anticipó.Y reveló algunos detalles más. Eugenia pudo transitar por algunas huellas que dejó su papá, que se había criado en Concordia. Por ejemplo, este sábado fue hasta la Catedral “San Antonio de Padua”, se fotografía y compartió con los suyos imágenes del lugar donde su padre había recibido la primera comunión.Además, ambas encontraron otra coincidencia más: el apellido de la mujer radicada en Mar del Plata es el mismo que el de una parte de la familia de la entrerriana.El encuentro parece que apenas empezó, tras esa cámara rescatada del barro donde la pronunciada sequía dejó sin agua a una parte de los Esteros del Iberá. Fuente: El Entre Ríos.