Madre de mellizos cursa la Secundaria y el profesor le ayuda con los bebés

Esteban Mahmud es profesor de Matemática en segundo año C de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 12, de Concepción del Uruguay.Tiene de alumna a una mamá de mellizos, y la alumna-mamá debe ingeniárselas para asistir a clase de lunes a viernes y no perderse la crianza de sus hijos. Por esto lleva los dos bebés a clase. Al mismo curso va su cuñada. Se turnan para cuidarlos y también para poder alimentarlos. Kenai y Cloe tienen apenas 3 meses.“Se les complica a la mamá y cuñada estudiar con ellos, cuando tienen que copiar o escuchar, debido a que los mellis lloran cuando están molestos o tienen apetito. En estas situaciones, el docente siempre trata de ayudar. En mi caso, soy docente de Matemática, que no tiene mucha teoría pero sí mucha práctica, lo que facilita ayudar a esas chicas”, expresó el profesor.La Ley Provincial de Educación N° 9.890 establece, en su artículo 43°, que el Consejo General de Educación (CGE) “garantizará en escuelas secundarias de adultos el funcionamiento de jardines maternales con el propósito de asegurar la permanencia y egreso de los alumnos y alumnos”.Pero ese apartado de la ley no se cumple: las demandas de distintas comunidades educativas para que sus alumnos padres o madres puedan contar con un lugar en el que dejar a sus hijos mientras estudian no han tenido respuesta de parte del Estado.El tema ha llegado a la Justicia, y aunque en primera instancia ha encontrado cabida, luego el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ha dado vuelta el fallo, publica el portal