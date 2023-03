Suspendieron prestaciones a tres obras sociales y una prepaga en Concordia

La Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia anunció que, en razón de la “profundidad” de la crisis que atraviesa el sector, ha resuelto acortar los plazos de renegociación de los aranceles y exigir a obras sociales y prepagas reducir sustancialmente las demoras en los pagos de las prestaciones. Ambas medidas guardan lógica relación con el contexto inflacionario.



Este viernes, se conocieron las primeras consecuencias del cambio de las reglas de juego dispuesto por la entidad concordiense. Se supo que están suspendidas las prestaciones a la obra social IOSFA, que nuclea a personal de las fuerzas armadas, y a la conocida prepaga Swiss Medical.



En un comunicado dado a conocer el pasado lunes, la Cámara de Clínicas y Sanatorios de la capital el citrus había avisado que en aquellos casos en que no se llegara a acuerdos “aceptables respetando estas nuevas condiciones -es decir, el acortamiento de los plazos para actualizar aranceles y para el cobro de las prestaciones-, los afiliados serían atendidos como pacientes particulares o sin convenio”. En tal situación han quedado los adherentes de IOSFA y Swiss Medical.



Según trascendió, hay otras dos obras sociales que este viernes han sufrido también la suspensión de servicios. Son OSPAVIAL (Obra Social del Personal de la Actividad Vial) y la que reúne al personal de la Policía Federal Argentina.



En todos estos casos, no se ha llegado a un acuerdo que asegure una actualización de los aranceles acorde con la inflación y plazos de pago razonables que no generen un mayor desfinanciamiento de los sanatorios, explicaron desde la Cámara.



La entidad dejó en claro que los sanatorios continúan atendiendo a los afiliados de las obras sociales y prepagas suspendidas, pero aplicando un arancel uniforme establecido por la propia Cámara que los agrupa, que debe ser abonado por el afiliado, mientras no se restablezcan los convenios respectivos. (Tal Cual Chajarí)