Video: El arte de no domar: “fomento la comunicación, no el adoctrinamiento”

Guillermo Ganis es oriundo de la ciudad de Federal, y practica el arte de no domar, una actividad que trata de “comunicarse con el caballo”.



Tal como lo explicó Ganis a Elonce : “fomento la comunicación con el caballo, no el adoctrinamiento. Lo que yo hago, va por el lado de formar un vínculo y lograr esa comunicación efectiva con el animal”.



“El vínculo, arranca por el lado de la empatía, el hecho de verse uno mismo en el animal, de cuestionar si el caballo no entiende lo que yo le quiero decir o si soy yo el que no entiende al animal. Ver que es lo que pongo yo para entender al animal y eso lo traslado a todos los aspectos de la vida también”, explicó Ganis.



El joven hace una diferencia entre domar y jinetear, es por eso que a la pregunta de qué pensaba sobre los festivales de jineteada, Ganis respondió: “Me crie entre gauchos y participando de jineteadas, pero llegó un momento en que me tuve que empezar a cuestionar, porque hay una parte de todo ese espectáculo que es violencia”.



“La jineteada en sí, empieza de que los gauchos necesitaban someter al animal para utilizarlo y la única manera que conocían, era atándolo y montarlo hasta que el animal se cansaba de corcovear, esa era la manera antigua que conocían de educar al caballo, después se fue transformando en un entretenimiento y deporte”, reveló el joven.



“Hoy en día, hay maneras muy distintas de acercarse al caballo, conectar y lograr mejores resultados” manifestó Ganis y agregó que “los caballos para mí han sido un pilar en mi vida porque, me han enseñado a ver la vida de otra manera. Con los caballos estoy aprendiendo a vivir y me apasiona tanto. No podría decir un solo significado porque significa muchas cosas”.



Para aquellos que quieran ver, más destrezas sobre el joven con el animal, lo pueden encontrar en Instagram y Facebook como guille ganis.