Calor sin fin: cómo impacta el agobio térmico y su influencia en la salud mental

Marzo con más de 35 grados y una sensación térmica que se acerca a 40. Las vacaciones ya terminaron y. Todo indica que las altas temperaturas no ayudan y que predisponen a transitar el día con mayor irritabilidad.Martín Etchevers, doctor en Psicología y secretario de investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se refiere a un, en el que detallan los efectos de las temperaturas elevadas (y también de las bajas).“Se trata de una guía de cuidados asociados a la salud en relación al cambio climático en la que aseguran que vivir con 32 grados o más por varios días impacta en”, advierte Etchevers.”, cuenta.: “falta de concentración, cansancio, mayor predisposición para discutir y tener conflictos en situaciones cotidianas”.que hace que, por ejemplo, alumnos usen hoy uniformes acordes a 20 grados y no a 35”, señala Etchevers, que suma como ejemplo la ropa que deben usar las fuerzas de seguridad. “Están de largo y con tonos oscuros pero al sol y con 40 grados”, agrega.“Esa vestimenta produce mayor incomodidad y más dificultades para regular las emociones”, aporta.. La gente no suele ir a trabajar en short, y”, destaca y dice que los chicos y los adultos mayores son los que sufren más las altas temperaturas.Etchevers también comparte un estudio de Nueva Zelanda, Australia y Suecia sobre el impacto del cambio climático en el trabajo y la productividad, que resalta queAdemás, alerta sobreSegún el psicólogo y sociólogo Martín Wainstein, director de la especialización de Psicología Clínica de la UBA, “y entre las personas que tiene algún tipo de trastorno, incrementa los síntomas ya que se trata de gente con menos recursos para enfrentar la incomodidad”.afirma aA su vez, en este momento del año, al calor se suma la vuelta de las vacaciones y el reencuentro con el trabajo y la ciudad funcionando al 100%. “”, opina Wainstein sobre el cambio de contexto.Los niños también se irritan más cuando aumenta la temperatura y acá también entra en juego las condiciones en las que estudian.Muchos colegios tienen uniformes para clima europeo y los alumnos sufren al usarlos con 36, 38 o hasta 40 grados de sensación térmica.También sucede quepara soportar estos niveles de calor, que hace unos años no se registraban en marzo.. A veces también cuesta dormir. Y el insomnio trae más trastornos asociados. Descansar mal hace que trabajemos mal y también afecta el estado de ánimo y el humor”, cierra.