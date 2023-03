“Yo quiero ir a la Argentina”, afirmó el Papa Francisco

Internacionales Francisco consideró que se podría “revisar” el celibato para sacerdotes

El Papa Francisco concedió una amplia entrevista al fundador de Infobae, Daniel Hadad, en vísperas de cumplirse los diez años del inicio de su pontificado, en la que abordó diversos temas, entre ellos la guerra, la Iglesia, su vida cotidiana y los problemas en diversas naciones latinoaméricas, como Nicaragua y Venezuela.Casi al final de la entrevista, Hadad le hace una serie de preguntas sobre sí todavía existe posibilidad de que realice una visita apostólica a la Argentina.-Pensé. Pensé en eso. Estaba planeado en diciembre de 2017. Se iba a ir primero a Chile, después a Argentina y Uruguay. El plan era ese. ¿Pero qué sucedió? Que [Michelle]Bachelet terminaba su gobierno y las elecciones eran precisamente por esa época. Entonces tuvimos que pasar Chile a diciembre y ya ir en enero a Argentina y a Uruguay. En enero no encontrás ni al gato, ¿viste? Entonces se cambió el programa y se hizo Chile y Perú. Y quedaron Argentina y Uruguay para después. Y ese después es lo que estamos esperando [de]la coyuntura. No hay una negación de ir. No, de ninguna manera. Estuvo planeado el viaje. Yo estoy abierto a que se dé la oportunidad.