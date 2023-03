No se reportaron nuevos casos de gripe aviar en los dos últimos días

Todas las muestras analizadas por el Laboratorio Nacional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) arrojaron diagnóstico negativo a influenza aviar (IA) H5El, por segundo día consecutivo, informó hoy el organismo.



De esta manera, de las más de 200 notificaciones analizadas por el laboratorio del Senasa, a la fecha continúan sumando 40 los casos confirmados en aves de traspatio (32), silvestres (4) y sector comercial (4).



Los mismos se distribuyen de la siguiente manera: 16 en Córdoba, nueve en Buenos Aires, cuatro en Neuquén, cuatro en Santa Fe, dos en Río Negro, uno en Chaco, uno en Jujuy, uno en Santiago del Estero; uno en San Luis y uno en Salta.



"En total a la fecha tenemos cuatro casos confirmados en lo que es el circuito comercial (General Alvear y Mar del Plata en Buenos Aires, uno en Río Negro y uno en Neuquén)", indicaron desde el Senasa.



Fuentes de la dependencia sanitaria recordaron que "la enfermedad ingresó al país por las rutas migratorias de aves silvestres que vienen del norte, de Estados Unidos y Canadá, dónde hace varios años tienen está enfermedad".



Asimismo, afirmaron que si bien sobre la cantidad de aves muertas o sacrificadas, "no tenemos aún estadísticas oficiales, el número aproximado es el de 200 mil, entre aves que murieron por la enfermedad y las acciones sanitarias (en las cuatro granjas comerciales donde se detectaron los casos)".



En ese aspecto, el Senasa informó que continuaban los trabajos de desinfección en la granja en la afueras de la ciudad de Mar del Plata donde el viernes pasado se confirmaron casos y aclaró que no se reportaron más positivos en la zona.



El titular del Centro Regional Buenos Aires Sur del organismo, Víctor Manuel Baldovino, informó a Télam que tras el foco registrado en un predio del paraje La Polola, a 15 kilómetros del centro marplatense, los rastrillajes realizados en el área no arrojaron casos nuevos.



Baldovino precisó que de las 20.800 aves que se encontraban en el lugar afectado, 128 debieron ser sacrificadas de manera preventiva, mientras que todas las demás fallecieron directamente a causa del virus.



Aseguró que desde el sábado "se hicieron rastrillajes en establecimientos ubicados en un radio de tres kilómetros donde podía haber aves de traspatio -como pollos, gallinas, patos, ganzos-, pero no se destacaron casos".



En la granja afectada se realizaron fosas para depositar los restos de los animales muertos y continuaban las tareas para enterrar también las camas en las que se posaban hasta el viernes y todos los materiales potencialmente patógenos.



Baldovino, al dar cuenta el protocolo que se aplicará, dijo que tras la desinfección, el lugar permanecerá sin aves durante un mes, y tras nuevas inspecciones "se ingresarán aves centinela, y se esperará 14 días para ver si muestran alguna simbología o sintomatología, y recién entonces puede iniciarse el repoblamiento".



Las autoridades regionales del Senasa tienen previsto mantener un encuentro con productores y autoridades del partido de General Pueyrredon, donde operan 36 granjas comerciales registradas, y también del distrito vecino de General Alvarado.



"Cuando se detecta un foco se establece un perifoco y una zona de contención, donde se trabaja para evitar que se expanda la enfermedad, que incluye el despoblamiento sanitario y su deposicion; en todos los casos se trabaja coordinado con las áreas provinciales de salud, ambiente y producción y con los municipios para llevar adelante las acciones sanitarias", explicaron las fuentes del Senasa.



Para los especialistas, "lo que es importante destacar y por eso estamos reforzando toda la comunicación para que los productores refuercen sus medidas de bioseguridad".



"Otra cosa muy importante es que no se transmite por consumo de carne o huevos; sólo se transmite al humano si se manipula un ave enferma; por eso ante sospechas hay que notificar a Senasa para que vaya a retirar las aves", completaron.