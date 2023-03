La falta de insumos importados complica la elaboración de la cerveza artesanal

Juan “Perico” Ruíz Díaz, productor de cerveza artesanal de Concordia e integrante de la Cámara de Cerveceros de la ciudad, señaló que algunos insumos "están cada más caros y además es más difícil de conseguirlos".



"Estoy hablando de todo lo que son los lúpulos, levaduras y maltas importadas", detalló. Subrayando que, en cambio, "todo lo que es industria nacional está perfecto y no tenemos problemas".



La situación trae aparejada cambios "en las recetas que teníamos y tener que innovar con estilos más nacionales", destacó. Según conjeturó Ruíz Díaz, "debe ser una traba burocrática porque en el sector aún somos muy pocos, en relación a los dólares que necesitamos; todavía no somos una gran industria en Argentina".



En ese contexto, dijo que "nosotros, que manejamos bajos volúmenes, tenemos insumos disponibles pero los cerveceros más grandes ya están teniendo problemas".



Por último, el productor detalló que la situación complica la elaboración de ciertos estilos de cerveza artesanal como "las IPA americanas o como el estilo Pilsner, que lleva lúpulo de República Checa".



Según comentó a Diario Río Uruguay, "no hay certezas de cuándo te lo envían, ni cuanto sale". Sin embargo, aclaró que "las porter, las Kolsch, al menos para mí, son más fáciles de conseguir porque son insumos nacionales".



A su entender, la clave para continuar produciendo "es seguir siendo animales de adaptación".