Hoy se celebra el Día Mundial del Riñón: qué porcentaje sufre la patología

Desde 2006 la Sociedad Internacional de Nefrología, – ISN-, y la Fundación de Federaciones Renales, -NKF-, vienen animando a todas las Sociedades de Nefrología y a las Asociaciones de Enfermos Renales a la celebración del Día Mundial del Riñón, una campaña destinada a concienciar sobre la importancia de los riñones. Con lemas diferenciados cada año, para dar mayor realce a las causas de Enfermedad Renal Crónica y concienciar a la población general y también a los profesionales del manejo de una patología que puede afectar a cerca del 10% de la población.



En 2023 el lema del Día Mundial del Riñón es «Prepararse para lo inesperado apoyando a los vulnerables». Lo inesperado hace referencia a los desastres medioambientales o humanos, ya sean terremotos, guerras, inundaciones o condiciones meteorológicas extremas. En estas circunstancias, los afectados por enfermedades crónicas como los pacientes renales necesitan mayor apoyo y preparación.



La referente del Programa de Salud Renal, doctora Mara Del Pino, destacó que como todos los años están intentando visualizar la importancia de la salud renal: “Luego de la situación de pandemia que vivimos, desde el programa tratamos de dar la mejor respuesta con estrategias nuevas y ahora de nuevo reinventándonos en la atención”.



En la oportunidad, la profesional contó que esta es una enfermedad silenciosa que no tiene muchos síntomas o un determinante para que la persona acuda al médico en su etapa temprana. Es por eso que considera que el trabajo que deben hacer es concientizar a la comunidad para que tengan la capacidad de visualizar si tienen factores de riesgo.



Del Pino explicó que son muchas las personas que trabajan en el programa de forma multisectorial: «Contamos con toda la Red de Servicio de Laboratorio y también trabajamos con la cátedra de Bioquímica 3 de la Facultad de Bioquímica y Farmacia».



La profesional manifestó que lo que buscaron este año es que cada hospital haga consejería, folletería, toma de presión y medidas antropométricas para poder identificar pacientes con factores de riesgo y poder así sugerir si es necesario realizar un screening o testeo. “Este año lo haremos en el Centro de Salud en el Día Mundial, pero el paciente también puede hacerlo con su médico de cabecera”, manifestó. Estas son las 8 reglas para cuidar la salud renal y prevenir las enfermedades renales: Hacer ejercicio de forma habitual;



Controlar el nivel de azúcar en sangre;



Controlar la presión arterial;



Comer sano y controlar el peso;



Beber agua;



No fumar;



No tomar medicamentos que puedan dañar el riñón; y



Si existen antecedentes familiares de enfermedad renal, se tiene hipertensión o diabetes, se deben realizar controles con más frecuencia. (Gobierno de Tucumán).