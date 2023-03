Se encuentra bien la beba hallada abandonada: quién es su salvador

Sociedad Iba caminando y halló una beba recién nacida abandonada en la vereda

Foto: La zona donde fue hallada la recién nacida

Quién es su salvador



Matías Carlini tiene 29 años y es padre de cuatro hijos. Este miércoles, cerca de las 5, se dirigía hacia una verdulería para hacer unos trabajos cuando un llanto de bebé alteró el silencio de las calles de barrio Panamericano, en la ciudad de Córdoba.Se trataba de una nena recién nacida que estaba abandonada sobre la vereda en Juan B. Justo al 4.500. Estaba envuelta en una manta blanca y llevaba un gorrito en su cabeza. No contaba con ninguna identificación ni una nota que pudiera facilitar datos de la familia.La beba fue trasladada al Hospital Neonatal de Córdoba para una revisación médica más exhaustiva. Se supo que nació con 40 semanas de gestación y pesó 2.860 kilogramos.Si bien no tiene lesiones y se encuentra en buen estado de salud, está en una situación antitetánica y antibiótica por haber nacido en un parto de características desconocidas.Además, por estar en la intemperie, tuvo una leve hipotermia que ya fue revertida. Por prevención, quedó alojada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI).Beatriz, la madre de Matías, todavía no pudo comunicarse con su hijo, ya que no tiene celular. Pero aportó algunos datos del héroe cordobés.Según se supo, el joven no tiene un trabajo estable. Vive de hacer changas. A la hora que encontró a la recién nacida, se dirigía hacia una verdulería para hacer unos trabajos en el día.Es padre de cuatro hijos, todos pequeños. Su primogénito tiene cuatro años.Según la madre, es muy sensible y se emocionó con la situación, razón por la cual asistió a la bebé y sin dudarlo, la tomó en brazos y se dirigió al hospital.