Extensa ola de calor: hasta cuándo se prevé que no habrá cambio de masas de aire

Sociedad El calor se intensifica y el alcance del sistema frontal débil será limitado

Durante esta jornada habrá un aumento de la temperatura sobre gran parte del norte y centro del país, con circulación de viento del sector norte/noreste.En Entre Ríos se espera cielo muy poco nuboso y tiempo estable. Será un día jueves muy caluroso. La temperatura podría alcanzar los 37 grados, mientras que la alta sensación térmica rondaría los 40. En tanto, anuncian nubosidad en aumento gradual y parcial por la noche.Al respecto, desde Defensa Civil de la Provincia indicaron que “es probable que la masa de aire cálido a muy cálido se extienda por varios días más”.La inestabilidad se dará en menor medida en el centro y norte entrerriano, para dar paso luego a una lenta disminución nubosa. La temperatura mínima rondaría los 25 grados, mientras que la máxima estaría en torno a los 33.“Durante el fin de semana las condiciones mejorarían en aire muy caluroso, aunque el domingo tendríamos un aumento de nubosidad que podría disminuir un poco al menos las temperaturas., estimó Defensa Civil. Para la semana venidera se anuncia máximas de hasta 38 grados, con mínimas que no bajarían de 25.Ante las altas temperaturas, el Ministerio de Salud recomendó especial cuidado con "personas mayores, bebés, niños y niñas, personas embarazadas y en lactancia, personas con alguna enfermedad crónica o con sobrepeso, personas expuestas al calor en su ambiente laboral, quienes viven en situación de calle, y aquellas personas que consideren que pueden estar más expuestas por el impacto de la ola de calor".En lugares cerrados (casa, trabajo, otro) para evitar un golpe de calor recomendó hidratarse, tomar agua con mayor frecuencia (aun cuando no se sienta sed), y procurar siempre consumir agua segura, evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.También incorporar frutas y verduras a la alimentación y evitar las comidas abundantes, así como la realización de actividad física intensa.Para el cuidado de la salud en la vía pública sugirió evitar la exposición directa al sol en los horarios de mayor temperatura (de 10 a 16), en especial bebés, niñas y niños pequeños.Además, recalcó la importancia de utilizar protección solar, mantenerse hidratado y consumir agua segura con mayor frecuencia (aun cuando no se sienta sed).Asimismo, prestar atención a signos como sed intensa y sequedad en la boca, temperatura corporal mayor a 39 grados, sudoración excesiva, sensación de sofocación, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, y dolores de cabeza.Con respecto a niñas y niños es conveniente ofrecerles continuamente líquidos, preferentemente agua o jugos naturales, sin esperar a que los pidan y en el caso de lactantes es recomendable darles el pecho de manera más frecuente.Respecto a la vestimenta, procurar que vistan con ropa holgada, liviana, de algodón y de colores claros, bañarlos y/o mojarles el cuerpo con frecuencia, evitar que se expongan al sol, especialmente de 10 a 16.En todo momento es recomendable colocarles gorro, protector solar y mantenerlos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en una casa o en lugares públicos).En bebés, es importante asegurarse de que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal.En relación a las personas adultas mayores, mientras dure la ola de calor se sugiere no salir a la calle sin compañía y en caso de sentirse mareado o muy afectado por las altas temperaturas se debe prescindir de salir al exterior para que el calor no refuerce negativamente la sintomatología.