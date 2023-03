Feriados de Semana Santa 2023: los destinos elegidos y cuánto cuesta viajar

Los vuelos

Qué destinos eligen los argentinos

Sin novedades del Previaje

Cuánto cuesta viajar en Semana Santa

Falta un mes para uno de los fines de semana extra largos más tentadores del año: Semana Santa 2023. Con el 6 de abril no laborable (Jueves Santo) y el 7 de abril feriado (Viernes Santo), muchos eligen concretar una escapada por la Argentina e, incluso, al exterior para esa fecha.Justamente por ser una fecha que año a año tiene mucho movimiento de viajeros, es importante asegurarse el lugar en cuanto la decisión de viajar esté tomada, sea para buscar pasajes aéreos o una habitación de hotel.Basta con mirar las webs de las aerolíneas para darse una idea de la alta demanda y del cambio de precios. Por ejemplo, en una búsqueda realizada el lunes 6 de marzo en el sitio de Aerolíneas Argentinas, da cuenta de que un pasaje de Buenos Aires a Mendoza, saliendo el jueves 6 y regresando el domingo 9 cuesta $ 85.639.Los horarios que quedan no son los mejores: esta tarifa es el resultado de salir el jueves a las 17.55 y tomar el vuelo de vuelta que sale el domingo a las 9.25.La diferencia se nota si buscamos para el fin de semana anterior: del 30 de marzo al 2 de abril, el pasaje ida y vuelta cuesta 46.555. Y viajando después, del jueves 13 al domingo 16 de abril, $ 21.486.No hay grandes variaciones en materia de los destinos elegidos. Los clásicos siempre figuran en el ranking, sea Mar del Plata, Iguazú, Mendoza o Ushuaia en la geografía nacional. Y también suelen colarse viajes a Brasil o Caribe, entre otros destinos del exterior."No hay grandes sorpresas", define Guido Boutet, gerente de Marketing de la agencia Travel Services.Vista de Mar del Plata. (Foto: Télam)"El foco para viajar en Semana Santa se está dando exclusivamente para destinos de Argentina. Igualmente, muchos están a la expectativa de lo que suceda con el programa Previaje 4 o el evento Travel Sale a fines de marzo", explica Boutet. Hay que señalar que hasta ahora se sabe que Previaje será para viajar en temporada baja.Si bien en Travel Services notan que las ventas son similares a las del año pasado, el 2022 tuvo la ventaja del PreViaje 2: "Muchos compraron sus vacaciones para la temporada de verano (enero, febrero y marzo) y el saldo restante lo usaban para una escapada corta por Argentina, por ejemplo, aprovechando Semana Santa en abril. Este año eso no pasó", explican.A un mes del inicio, en Travel Service señalan que todavía se pueden conseguir paquetes con tarifas especiales.En cuanto a los precios para viajar, la variedad es enorme, teniendo en cuenta que todo depende del destino, si se viaja en avión, bus o auto, categoría del hotel y servicios contratados. Aquí una muestra de cuánto cuestan algunos paquetes en las agencias de viajes.. Paquete 4 días - 3 noches con salida el 6/4. Pasaje aéreo, traslados, 3 noches de alojamiento con desayuno. También asistencia al viajero hasta 70 años. Cuesta desde $ 97.420 por persona en base doble (Travel Services).. Paquete de 3 noches en hotel 4 estrellas por $ 190.000 por persona. Incluye vuelo directo y alojamiento con desayuno continental, piscina, gimnasio, servicio de niñera, peluquería y jardín (Despegar).. Paquete de 3 noches, saliendo el 7/4 con aéreos, hotel tres estrellas con desayuno y traslados, desde $ 136.849 por persona (deTurista.com). Paquete de 3 noches en hotel 4 estrellas por $ 137.000 por persona. Incluye vuelo directo, traslado y alojamiento con piscina, jardín y estacionamiento gratis (Despegar).. Paquete de 4 días / 3 noches con salida el 7/4. Incluye pasaje aéreo, traslados, 3 noches de alojamiento con desayuno y asistencia al viajero. Cuesta desde $ 130.845 por persona en base doble (Travel Services).. Paquete de 3 noches en hotel 4 estrellas con desayuno, pasajes aéreos y traslados. Cuesta desde $ 137.819 por persona (deTurista.com).. Paquete de 4 días / 3 noches con salida el 6/4. Incluye pasaje aéreo, traslados, 3 noches de alojamiento con desayuno. También asistencia al viajero hasta 70 años. Cuesta desde $ 113.840 por persona en base doble (Travel Services).. Paquete de 3 noches en apart 4 estrellas con desayuno, pasajes aéreos y traslados. Cuesta desde $ 207.000 por persona (deTurista.com).. Paquete de 3 noches en hotel 4 estrellas con vuelo directo y alojamiento con desayuno incluido, piscina con bar, gimnasio, solárium y sauna. Cuesta $ 195.000 por persona (Despegar).. Paquete 4 días / 3 noches con salida el 6/4. Incluye pasaje Buenos Aires/Santiago de Chile/Buenos Aires, traslados, 3 noches de alojamiento con desayuno. Cuesta desde $162.495 por persona en base doble. Incluye Impuesto PAIS y Percepciones (Travel Services).. Paquete de 3 noches en hotel 4 estrellas, $ 114.000 por persona. Incluye vuelo directo y alojamiento con desayuno, piscina, solárium y estacionamiento (Despegar). Fuente: (Clarín)