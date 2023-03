Tiene 5 años, fue operada 12 veces y está por quedarse sin casa donde vivir

Lourdes Rocío Lencinas tiene 25 años, es madre de tres hijos y una de ellas es Allison Suárez Lencinas, de cinco años, quien padece Encefalocele occipital e hidrocefalia, por lo que fue operada 12 veces de la cabeza. Además, la niña no ve de un ojo, motivo por el cual debió ser intervenida en tres oportunidades más.La joven, junto a su esposo, Daniel Sebastián Suárez, quien actualmente trabaja como cosechador en una finca, alquilan una humilde vivienda en el centro de Lavalle, provincia de Mendoza, pero en unos meses tienen que desalojarla, ya que no podrán afrontar los costos exigidos.“En la actualidad, pagamos un alquiler de $25.000, pero en mayo el propietario de la vivienda nos informó que el valor incrementa a $40.000. Se nos complica mucho pagar ese importe”, contó Rocío que justificó, además, que no trabaja porque tiene que ocuparse del cuidado de los menores.Un dato que no es menor es que la propiedad, que cuenta con dos habitaciones, cocina y comedor, además de la familia Suárez es habitada por la hermana de Lourdes y su pareja, detalla el diario. Todas las cirugías fueron realizadas en el hospital Humberto Notti y le permitieron mejorar su condición de vida. Además, fue operada de una de sus manos porque nació con seis dedos.“A los tres meses de embarazo, cuando me realicé la primera ecografía, los médicos me dijeron que la bebé tenía un quiste en su cabeza. Sólo eso, pasó el tiempo y si bien me seguían diciendo lo mismo, nunca me imaginé la gravedad del asunto, hasta que nació y allí sí junto a mi marido nos enfrentamos a un duro panorama”, contó Rocío.En la actualidad,, no así su fisonomía, se encuentra postrada en una silla de ruedas, usa pañales y se alimenta con ayuda de su madre que, con una cucharita, le da leche y alimentos procesados.“Hace un año logramos la pensión de Allison (por la que perciben $37.000) y también cuenta con su Certificado Único de Discapacidad (CUD). Con ello podemos afrontar todos los tratamientos posibles, aunque algunas sesiones de kinesiología las tenemos que pagar al contado”, relató la madre.Por la mañana, asiste a una escuela especial y por las tardes realiza las terapias solicitadas por los profesionales.“No han sido fáciles estos años, pero siempre lucharemos por lograr lo mejor por mi hija y sus hermanos. Cuento con estudios secundarios completos y lamentablemente no puedo trabajar porque necesito ocuparme de mis hijos y eso hace que realmente el ingreso económico sea poco, si tenemos en cuenta que mi marido sólo hace changas”, contó Rocío que, además, aseguró que “viven para los pequeños”.Frente a este panorama, la mujer pide ayuda para poder brindarle una casa digna a sus hijos, sobre todo, a Allison que requiere de cuidados especiales.“He golpeado muchas veces las puertas de la Municipalidad de Lavalle. He ido a Vivienda, a Desarrollo Social y me toman los datos, escuchan mi caso y siempre queda en eso. Realmente estoy desesperada“, expresó la joven madre.Y la urgencia de poder conseguir una vivienda digna para vivir tiene que ver con que en dos meses, la familia se quedaría en la calle por no poder afrontar el costo del alquiler de su casa., ya que necesita seguir con el negocio”, contó la mujer.“No tenemos muchas opciones y necesito brindarles a mis hijos un espacio para vivir dignamente. En unos meses Allison tiene que volver a ser intervenida quirúrgicamente y no puede estar en cualquier ambiente. Requiere de cuidados especiales”, contó la mamá.