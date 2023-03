Combaten un incendio de pastizales cerca de Atucha: "está bajo control"

#Lima. 4 dotaciones de Bomberos , 3 helicoptores de Policía y 1 avión hidrante del #SNMF trabajarán durante el día de hoy para controlar el fuego. La situación está bajo control operativo. Sin riesgos de afectación a la planta Atucha y la población cercana. pic.twitter.com/hPGSs55YkV — Defensa Civil PBA (@defensacivilba) March 7, 2023

Un incendio de pastizales se registraba esta tarde frente al predio donde está ubicada la central nuclear Atucha en Lima, en el partido bonaerense de Zárate, por lo que se dispuso un operativo de bomberos voluntarios de la zona y Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, quienes aclararon que "la planta está protegida".En tanto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), activó las tareas necesarias para combatir el siniestro, cuyas consecuencias podrían afectar al Complejo Nuclear Atucha."La planta está protegida", aseguraron fuentes de Defensa Civil que sobrevolaron este mediodía la zona, donde trabajaban cuatro dotaciones de Bomberos, tres helicópteros de policía y un avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)."Trabajarán durante todo el día para controlar el fuego. La situación está bajo control operativo, sin afectación a la planta Atucha y la población cercana", agregaron desde Defensa Civil.La cartera ambiental indicó que el foco, que hasta anoche no había sido reportado oficialmente por la provincia de Buenos Aires, se encuentra activo y afecta vegetación de humedal en zonas aledañas al complejo.“Si bien su magnitud no genera mayor preocupación, son los efectos del humo los que convocan los trabajos desde Nación, mediante los que se procura evitar consecuencias a escala nacional que afecten a las centrales y en consecuencia el suministro eléctrico”, subrayó el Ministerio.En el día de ayer la cartera ambiental ofreció recursos a la provincia, que hoy se reiteró con relación a este foco.En la zona opera un avión hidrante de 3.000 litros de capacidad del SNMF, junto a helicópteros bonaerenses, y se realizan análisis de la situación meteorológica para estudiar la rotación del viento, de manera de planificar y coordinar las medidas indispensables para el combate del fuego.Por su parte, el director de Defensa Civil local, Fabio Giovanettoni, dijo que "el avión hidrante va a estar operando en la zona próxima a Atucha", y que parte de los recursos aéreos que se están utilizando en Lima son los que que usaron en los incendios en San Pedro.Asimismo, el funcionario indicó que “en una primera etapa” no está previsto que el helicóptero gigante canadiense Chinook sea destinado a ese operativo.