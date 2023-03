Alertas por tormentas en el norte del país: pronostican intensas lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes, para localidades de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Santiago del Estero, se informó oficialmente.Las tormentas pueden estar acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, indicó el organismo meteorológico.Bajo alerta naranja se encuentran el este de Salta, con distritos como La Candelaria y Rosario de la Frontera, entre otros; y el noroeste de Noroeste de Almirante Brown y de General Güemes, en Chaco.El resto de ambas provincias están bajo alerta amarilla, al igual que Formosa, sur de Jujuy y norte de Santiago del Estero.Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 90 milímetros para el área bajo alerta naranja, y de entre 20 y 50 milímetros, para las zonas de advertencia amarilla.El SMN recomendó a los pobladores de las localidades afectadas evitar las actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, y no refiguarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, aconsejaron no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.