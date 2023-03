“Con tristeza e impotencia”, despidieron a la joven víctima de femicidio

Policiales Hombre asesinó a balazos a una mujer y tras el femicidio se quitó la vida

BASTA DE MATARNOS!!!! ? Ella es Valeria, tenía 25 años y una vida llena de sueños y proyectos. Sufría de violencia de... Publicado por Fatima Arce en Martes, 7 de marzo de 2023

Sobre el femicidio de Valeria Leoncino

El femicidio de Valeria Leoncino, registrado anoche en Concordia, conmovió a sus familiares, amigos y allegados, quienes la recordaron como “una hermosa persona llena de alegría y de luz”; “una persona que siempre ayudaba, era respetuosa, una gran persona”. Las redes sociales fueron el ámbito que utilizaron para despedirla “con tristeza e impotencia”.relevó alguno de los mensajes y el grito “Basta de matarnos” fue uno de los pedidos que se replicó.“Hoy martes 7 de marzo 2023 la ciudad amanece sin vos mí querida Valeria Leoncino. De una forma cruel y violenta te arrebataron la vida. No te merecías partir así. Buscaré consuelo en Dios para tolerar el dolor que me deja tu partida. Siempre te voy a recordar así con esa sonrisa y tu sencillez gigante que te hacía un ser humano hermoso. Estoy agradecido a la vida por haberte conocido y aún tenerte muchas veces en mi casa. Siempre te quise como una hija. Descansa en el regazo de Dios hasta el día de Jesucristo cuando despierte a los que duermen”, fueron las palabras que utilizó para despedirse.“Hija del corazón querida!!! Todavía no era momento para partir. QEPD”, escribió otro usuario. “Valeria Leoncino que rápido te quitaron la vida , no lo puedo creer mamita. Dios te tenga en su gloria y brille la luz de Cristo, siempre te voy a tener en mi corazón”, se despidió un allegado a la joven víctima de femicidio.“Basta de matarnos!!!!”, clamó otra y consideró que “Valeria tenía 25 años y una vida llena de sueños y proyectos”. “Valeria ya no está. Valeria ya no puede gritar `Basta de matarnos´. Valeria no pudo pedir ayuda porque nunca imaginó que esto iba a llegar a quitarle la vida. Valeria quizás más de una vez quiso pedir ayuda, pero no pudo, ya sea por vergüenza o miedo o ambos”, manifestó.Valeria Leoncino, de 25 años, fue asesinada por hombre de 35 e identificado como Carlos Passarella, quien "habría estado obsesionado con la joven". El femicidio seguido de suicidio sucedió el lunes en Concordia. Según informaron, la mujer habría estado siendo seguida por Passarella, quien le había ofrecido trabajo en la tapicería propiedad de su padre y había intentado reiteradas veces acercarse a la joven.“Se pudo constatar el crimen de una mujer”, la cual tenía con el autor “una relación de conocimiento”, que “evidentemente tenía algún tipo de pretensión” respecto de la joven, confirmó ael fiscal José Arias.Remarcó que se está “ante un claro caso de violencia de género y cosificación de la mujer; con el mensaje de estás conmigo o no hay nada después, la mató”.En ese marco, ratificó a este medio que “no había un vínculo amoroso, pero sí una pretensión”.