Voluntades solidarias cumplieron el sueño de la fiesta de 15 a dos adolescentes

La agrupación "Empoderamiento Popular" de Concepción del Uruguay, organizó junto a varios comercios, servicios y profesionales uruguayenses la fiesta de 15 a dos chicas. Pretenden repetir la edición en agosto y septiembre.La agrupación «Empoderamiento Popular» realizó una campaña solidaria denominada Cumpliendo Sueños donde logró que dos adolescentes puedan cumplir el sueño de realizar su fiesta de 15 años.Las chicas debían contar sus historias a la agrupación y en esta oportunidad los organizadores recibieron más de 50 casos, entre las que seleccionaron a Abril y Trini.Asimismo, anunciaron que el programa se volverá a realizar en agosto y septiembre para seguir cumpliendo los sueños de las chicas que deseen sus fiestas, quienes deberán inscribirse para conocerlas, indicóDesde la asociación civil Empoderamiento Popular, agradecen a todos aquellos que hicieron posible la fiesta:Estética: Bella ManíaCosmetología: MagnoCosmetología: Miriam Mary KayFotos y vídeos: Marcos MartínezPeluquería: Silvina ValdiviaUñas: Mónica NailsPeluquería y Make up: Rocio LeonettiPeluquería y Make up: Ivana BenitezDj y Sonido: Daniel AmarilloPeluquería y Uñas: Gaby SuarezBarbería: New EmpireBarbería: Los SantosMake up: Karen LobosPeluquería y Uñas: Irina WetzelZumba: Florencia CavalloMake up: Rocío MonzónMerchandising: MonocromograficaCatering: Lo de DiegoSalón: Mc SueñosDecoración: 3pKidsArtista: Bebe OliveraGlitter Bar: Glamour EventosPeluquería: Andrea LiporacePeluquería: Karina UnisexCarioca: Carrito Lo de JuanchoOdontología: Caito BernalTorta: Suspiro PasteleríaSastrería: Baron&BaroncitosExteriores: Náutica Viejo PuertoAnimación: Cristian CharcoOrganización: Empoderamiento PopularPrograma «Cumpliendo Sueños»Facebook: Empoderamiento PopularCorreo electrónico: [email protected] Instagram: @empoderamiento_popular