Rigen alertas por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gran parte de Córdoba, incluida la zona de Punilla, y el este de San Luis tienen advertencia naranja por tormentas, algunas localmente fuertes o severas, y se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.En tanto, bajo alerta amarilla por el mismo fenómeno se encuentran el resto de San Luis y de Córdoba, el norte de La Pampa, Tucumán, gran parte de Mendoza, Salta y Santiago del Estero, y algunas localidades del sur de La Rioja y Catamarca.En este caso, los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 25 y 45 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.El organismo meteorológico aconsejó a los pobladores de estas localidades evitar las actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.También para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se pide no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.Por otra parte, el sur de Neuquén y el centro-oeste de Río Negro y de Chubut serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.Para los habitantes de estas zonas bajo alerta amarilla por vientos fuertes, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.