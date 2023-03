Cuánto se lleva cada comparsa tras el carnaval de Gualeguaychú

El Carnaval del País tuvo una de sus mejores temporadas de los últimos años, las diez noches mostraron un excelente movimiento en las boleterías, la afluencia de espectadores uruguayos fue inédita y en balance final termina siendo sumamente positivo. Dicho en otras palabras: fue una edición en que todos ganaron desde lo económico.



Fabio Chesini, dirigente del Tiro Federal y tesorero en la presente edición del Carnaval del País, brindó a El Dia un amplio panorama del balance económico que todavía se está cerrando, aunque los números grandes y que son los que mueven la aguja de la economía carnavalera ya están cerrados y restan cobrar dinero correspondiente a la productora y al Municipio, aunque dentro de tiempos lógicos.



“La verdad es que tuvimos un muy buen carnaval por diferentes factores. Nosotros siempre confiamos en que el espectáculo que presentamos las cinco comparsas es merecedor de un marco de público como el que tuvimos en esta temporada. Hay variables contra las que no podemos hacer nada, como suele ser lo climático, que afortunadamente este año jugó a nuestro favor”, sostuvo el dirigente.



Chesini indicó que “uno de los principales aciertos de esta temporada fue centralizar el sistema de venta de entradas a través de la plataforma Entrada Uno. Nos permitió tener un control directo de las ventas, pero sobre todo, permitió que todos los sectores se vendieran por el mismo sistema, inclusive con la gente de Gualeguaychú que en muchos casos tenía entradas de obsequio o compraba la entrada al precio bonificado y podía acceder a distintos sectores del Corsódromo”.



También, el dirigente expresó que “los espectadores que llegaron desde el Uruguay fueron un impulso muy grande en la venta de entradas. Nosotros sacamos un estimativo que tres de cada diez espectadores eran uruguayos. Trabajamos muy bien con agencias de turismo de Mercedes y Montevideo y establecimos un vínculo que creemos va a seguir en los próximos años. Después fue el público que viene de los centros derivadores que habitualmente vienen al Carnaval, como es Gran Buenos Aires, Capital Federal y Rosario”.



En cuanto a números, Chesini indicó que “el total aproximado de ventas que tuvimos a través de la plataforma fue de 580 millones de pesos, una cifra muy importante pero que fundamentalmente nos permitió centralizar ese ingreso de dinero. Después hay otros ingresos importantes que fueron lo aportado por la productora, que son 36,5 millones de pesos y por la venta de cantinas que se aproxima a los 23 millones. Esos números son los más importantes dentro de múltiples variables de ingreso económico que tiene el Carnaval, aunque es justo decir que hay costos fijos que también son muy importantes”. ¿Cuánto se llevará cada comparsa? Una de las grandes incógnitas al cabo de cada temporada de Carnaval es saber cuánto será el monto económico que recibirá cada comparsa en virtud de la posición conseguida. Chesini explicó que “en esta temporada, que fue inusual porque compitieron las cinco comparsas, se aplicó un sistema por porcentaje de acuerdo al puntaje conseguido. Se sumaron los puntos finales conseguidos por cada comparsa y se sacó un porcentaje sobre esos puntos. Papelitos, que fue la ganadora y sacó una buena diferencia sobre la segunda, recibió un 21.45% del total. Lo que pasó es que segunda, tercera, cuarta y quinta estuvieron separadas por pocos puntos, en algunos casos apenas por décimas. Entonces es mínima la diferencia del dinero que cobrará Marí Marí en relación a Kamarr y esta última en relación a O’Bahía. Ará Yeví percibirá un porcentaje menor, pero dentro de un valor lógico. Este sistema no se volverá a aplicar, porque al haber un descenso, la comparsa que no desfile el año que viene volverá a recibir un porcentaje fijo”.



Traduciendo a números lo que estarán recibiendo las cinco comparsas, Juventud Unida por el triunfo de Papelitos estará percibiendo una suma superior a los 98 millones de pesos, el cual podría incrementarse al momento de terminar de cobrar algunos montos que todavía se adeudan. “De lo que está ingresado en el balance y próximamente será aprobado por el estudio contable que trabaja para la Comisión, serán esos 98 millones de pesos los que percibirá la comparsa ganadora. La segunda, tercera y cuarta estarán apenas por sobre los 96 millones y Ará Yeví como quinta cobrará algo más de 95 millones”.