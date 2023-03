Supuesto secuestro, denuncia, horas de incertidumbre, el desenlace y la bronca

Posteo y preocupación

Paraná El día que Ana Laura habló con Elonce sobre su hijo que tocaba a flauta traversa

Testimonios

Casos cruzados

Desmentida

El peor desenlace

Y la bronca

Una denuncia pública sobre el supuesto secuestro de una joven, en la zona sur de Paraná, generó preocupación y la incertidumbre comenzó a expandirse a través de las redes sociales al mismo tiempo que se comenzaba a pedir por la aparición de Ana Laura Splendore, quien fue hallada muerta en su casa, este jueves por la noche, y con indicios de una muerte violenta.El posteo sobre el supuesto secuestro, advertía que “habían subido a una chica por la fuerza a un automóvil Chevrolet Aveo, color bordó, con vidrios polarizados”. Según las afirmaciones vertidas en las redes, esto había ocurrido el día “miércoles, alrededor de las 20, en la esquina de Pacto Unión Nacional y Lino Churruarín”. El lugar es jurisdicción de la Comisaría Décima, donde según la autora del posteo, se había realizado la denuncia de la extraña situación.“En la esquina de Artigas y Cochrane, pasó el auto y se abría la puerta. La chica gritó `llamen al 911, estoy secuestrada´. Lo escuchó y vio mi hijo de 10 años que estaba en el quiosco y entró aterrado a mi casa”, contó otra mujer en las redes.“Las chicas avisaron a la policía, pero no radicaron la denuncia. La policía solo envió una moto, nada más. Los mensajes siguen llegando, hay muchos testigos”, contaban en las redes mientras creía la preocupación.Por esas horas, Ana Laura, llevaba más de 50 horas sin aparecer, pero aún no se había emitido la solicitud de paradero por parte de la Justicia, lo cual ocurrió, este jueves a las 16.25, cuando el comunicado llegó a la redacción de Elonce.La situación comenzó a genera confusión entre ambos casos, y en un momento, se comenzó a especular que la mujer secuestrada, podría haber sido Ana Laura.Para las 17 del jueves, los rumores crecieron en las redes y ya se comenzaba a pedir una acción más determinada en ambas situaciones, que se especulaba ya eran la misma, lo que daba cuenta de un suceso de suma gravedad que había ocurrido en la ciudad. Sin embargo, ante la creciente multiplicación de los mensajes en las redes, desde la policía se salió a descartar el supuesto secuestro.Desde la Comisaría Décima de Paraná, indicaron aque hubo un llamado a esa sede policial alertando sobre una chica que gritaba desde un auto. El personal acudió al lugar y habló con los vecinos, pero nadie dijo nada ni aportó datos, sobre una joven que haya sido "levantada a la fuerza". "No hay ninguna anomalía, ni nada raro", señaló el jefe de comisaría a"Cuando (los posteos) se refieren a denuncia, hablan del llamado", aclaró el comisario y calificó el hecho como una publicación en redes sociales sin ningún sustento.La simultaneidad de los pedidos de acción para que esclarecer ambos casos que muchos especulaban que se trataba de la misma persona, también provocó intranquilidad y confusión.Horas después, mientras se esperaba por la aparición de Ana Laura, la peor noticia fue comunicada por Elonce. La mujer había sido hallada muerta en su casa y con indicios de muerte violenta.Este viernes, tras el fatal desenlace que tuvo la búsqueda de Ana Laura, las advertencias que comenzaron el miércoles por la noche y esos reclamos en redes, que supuestamente, no habrían sido atendidos, se transformaron en una ola de indignación y bronca, que se vierte por estas horas en las redes sociales.“Doloroso que haya otro caso así, en la ciudad. Pero más doloroso, es que es muy confuso todo. La negligencia de la seguridad es espantosa. Ojalá se encuentre al culpable”, resumió un hombre al opinar en uno de los posteos sobre la muerte de Ana Laura.