Bomberos de Entre Ríos y Buenos Aires combaten dos incendios en islas del Delta

Brigadistas de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires continúan con las tareas para erradicar dos incendios, registrados días atrás, que siguen activos sobre islas del delta del río Paraná, y que afectan la flora, la fauna y las ciudades de la zona.



Los fuegos tienen lugar en la zona sur del Delta, cerca de la ciudad bonaerense de Baradero, donde hace pocas semanas se instaló un comando y base operativa en la que trabaja personal de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.



"Se trabaja sin descanso", explicaron a Télam desde la Secretaría de Ambiente entrerriana, y comentaron que durante los operativos trabajan de diferentes formas.



Ataques directos, indirectos y paralelos; líneas y brechas cortafuego, anclando en quemados y lugares de rebrotes; y herramientas de zapa y enfriamiento de mochila, son algunos de los trabajos que realizan diariamente.



El comando ubicado en Baradero está integrado por personal de la Brigada de Respuesta Ambiental y la brigada forestal de la Policía de Entre Ríos; de los municipios de San Pedro y Baradero y por Bomberos Voluntarios de Entre Ríos y Baradero y cuentan con dos aviones vigía del Gobierno de Entre Ríos y un helicóptero cedido por Nación.



Actualmente, las tareas se desarrollan sobre el flanco izquierdo, mientras que este martes se realizó un vuelo para evaluar la situación y comenzar la distribución de más de 20 combatientes.



En ese marco, la secretaria de Ambiente entrerriana, Daniela García, remarcó a Télam que la población se debe "concientizar en la importancia de extremar los cuidados y evitar toda práctica de quema", desde "fuegos para pesca hasta actos mínimos como arrojar colillas de cigarrillo".



Con las condiciones actuales climáticas y de bajante del río Paraná "todo es propenso a generar grandes incendios", completó, por lo que reiteró el pedido de evitar crear fogatas "en lugares no habilitados o debajo de árboles, detener el auto en zonas secas durante mucho tiempo, y llevarse los residuos".



Además, la funcionaria provincial explicó que para trabajar sobre el fuego "hay que conocer el terreno, tener el equipamiento y conocimientos necesarios", porque de lo contrario "se corre peligro", y solicitó no acercarse a intentar colaborar.



Finalmente, advirtieron que, en caso de visualizar una columna de humo o incendio, las personas podrán comunicarse a Bomberos (100) o a la Policía (101).



Por otra parte, desde el comando de Alvear se informó que no hay actividad ígnea en la zona norte del Delta entrerriano, donde se divisan "muchos espejos de agua", aunque se mantendrá una guardia operativa monitoreando de forma satelital.