Se busca familia: cuatro hermanitos de entre 6 y 13 años esperan ser adoptados

Un grupo de cuatro hermanos esperan una familia que los adopte. Se trata de chicos de 6, 8, 10 y 13 años que poseen un fuertísimo vínculo afectivo entre ellos y necesitan mantenerse unidos. Lamentablemente el tiempo no los acompaña demasiado. Si hasta el 16 de marzo no consiguen una familia, existe la posibilidad de que las autoridades judiciales intervinientes autoricen la adopción por separado.No obstante, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde surge la convocatoria, esperan hacerlo realidad como sucedió con cinco hermanos de 12, 11, 9, 8 y 5 años, que fueron adoptados por una pareja cordobesa; la de Alejandro Segura y Sofía Pizzi, quien sostuvo que “los volvería a elegir mil veces”.Según explican las autoridades del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, la cartera de esa administración a cargo de estos asuntos, la convocatoria pública es la última instancia posible para que estos chicos encuentren una familia que los quiera a todos juntos, y para que los niños y niñas tengan garantizado su derecho a crecer y vivir en familia, cuando la búsqueda previa en todos los registros del país ya arrojó un resultado negativo.Puede postularse cualquier persona o pareja que sienta la voluntad de ahijar a estos niños, sin la necesidad de haber estado inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA), quienes luego deberán pasar por un proceso de evaluación para definir si son aptos o no para comenzar con la vinculación.“El hermano mayor es atento y simpático, mantiene vínculos sumamente positivos tanto con pares como con adultos. Disfruta significativamente de jugar al fútbol; y participa activamente de un equipo en un club donde lo han elegido como capitán. Se destaca especialmente en el desempeño de dicho deporte, mostrando responsabilidad y dedicación en dicho terreno. Se encuentra cursando 7mo grado de la escuela primaria, a la que asiste con marcado entusiasmo y compromiso, destacándose como un excelente alumno, muy querido por sus compañeros y por sus docentes”, describe el comunicado oficial emitido por el órgano de Protección de la Ciudad.“La hermana de 10 años disfruta de bailar, escuchar música y realizar juegos de dramatizaciones y roles. Habitualmente participa con gusto de las actividades recreativas propuestas por el Hogar. Respecto al lazo fraterno, se referencia fuertemente con su hermano mayor, y mantiene un vínculo de protección para con la niña más pequeña. Asiste a 5to grado de la escuela primaria, donde cuenta con un desempeño muy favorable, destacándose su compromiso con el proceso de aprendizaje, y su capacidad de establecer vínculos positivos”, agrega.En cuanto al niño de 8 años, cuenta que “es simpático, suele estar contento y de buen humor. La relación con sus hermanos/as es muy positiva, en particular se destaca el lazo con su hermano mayor, quien es un referente importante para él, y con quien comparte el gusto por el fútbol. Concurre a 3er grado de la escuela primaria, donde se destaca por su buen desempeño y compañerismo. Posee una marcada capacidad para establecer lazos afectivos significativos, tanto con los adultos que lo cuidan como con pares”.Sobre la hermana menor menciona que “es muy simpática, conversadora, cariñosa y sociable tanto con sus pares como con las personas adultas. Disfruta de las actividades lúdicas que se organizan en el Hogar, en particular las relacionadas con las artes plásticas. Mantiene lazos afectivos significativos con los adultos cuidadores y con sus pares. La relación con sus hermanos/a es muy positiva, mostrándose pendiente de lo que les pasa, y con su hermana mayor, tiene un vínculo más cercano. Asiste a sala de 5 de nivel inicial, espacio donde se la observa contenta y entusiasta”.El texto también destaca que el grupo fraterno mantiene un vínculo positivo desde hace varios años con una referente afectiva, con quien comparten salidas, y aclara que “todos presentan un buen estado de salud general”. Asimismo, mantienen un excelente lazo con los adultos del hogar en el que residen, y con los de otros espacios de referencia.Es importante que quienes se postulen cuenten con disponibilidad para propiciarles un ambiente de cuidado, afecto y contención, respetando sus singularidades.Para anotarse y recibir más información deberán enviar sus datos personales a [email protected] con el asunto “REF 0111”.