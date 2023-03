Se casaron con la camiseta de la Selección Argentina para cumplir una promesa

“Cabulero”

sigue generando un fuerte revuelo entre los hinchas por el histórico momento que se vivió, ya que el país ganó su tercera Copa del Mundo.En ese marco, muchos decidieron realizar diferentes promesas para jamás olvidar el momento, algunos se tatuaron para inmortalizar el triunfo en su piel y otros fueron por más, comoal igual que los testigos del Civil, pudo saber“En febrero del año pasado le propuse matrimonio a mi esposa”, contó Diego ay, según ratificó,. “Una vez que me dijo que sí, siendo que era el año del Mundial,, repasó al rememorar cómo surgió la promesa.La pareja está junta hace diez años y tiene una hija en común de tres años; además de los hijos de sus parejas anteriores.De acuerdo a lo que contó el flamante esposo, un compañero de trabajo les regaló las casacas personalizadas para él, su pareja y los dos testigos: Daniel, su hermano, y Andrea, su cuñada., rememoró en relación a la celebración que se desarrolló el viernes 24 de febrero en Colonia Avellaneda. “Y en el festejo del casamiento tocó `Pegó en el palo´ la canción Muchachos”, contó al dar cuenta que la hijita de ambos es fanática del tema que se convirtió en el himno de la hinchada argentina.Diego se calificó como “muy cabulero”. Y acomentó que, durante los partidos, preparaba un asado para compartir en familia o en grupo. “Pero como trabajo en Gualeguacyhú, había veces en las que estaba solo, así que tenía que hacerme un asado para mí solo, para no cortar la cábala”, reveló. Y agregó: “A ningún partido lo vi dos veces en el mismo lugar, pero mi esposa me acompañó en todas las locuras”., cerró.