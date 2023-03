Se confirmó el primer caso autóctono de dengue en Rosario

Primer caso autóctono de #dengue serotipo2 en Rosario. Hasta el momento se detectaron 7 casos importados y 1 caso autóctono. — Secretaría de Salud Pública (@SaludRosario) March 1, 2023

¿Limpias con regularidad los bebederos de tus animales de compañía? ???



?? El mosquito que transmite #dengue se reproduce en cualquier objeto que pueda acumular agua ?



Asegurate de limpiar los bebederos con frecuencia prestando atención a las paredes del recipiente. pic.twitter.com/JvrlMwitav — Secretaría de Salud Pública (@SaludRosario) February 9, 2023

La secretaría de Salud Pública de Rosario confirmó el primer caso autóctono de dengue serotipo 2 en la ciudad, que se suma a los siete casos importados.La paciente, de 37 años, se sometió a controles tras experimentar síntomas de la enfermedad, con lo que se confirmó el diagnóstico. La mujer muestra una buena evolución clínica.Salud pública, Vectores, Control Urbano, Defensa Civil y Modernización realizaron un bloqueo en las nueve manzanas del Distrito Norte donde se detectó el caso índice. "Se visitaron 97 viviendas y se realizó fumigación intra-peridomiciliaria y espacial, además de la búsqueda de febriles", remarcaron oficialmente en una publicación de Twitter.El Aedes Aegypti es una especie de mosquito que actúa como transmisor del virus del dengue. Su transmisión sólo se produce por la picadura de mosquitos infectados, no se transmite de persona a persona ni a través de los animales u objetos.Los síntomas son: fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones; nauseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel, y picazón y sangrado de nariz y encías.Algunas medidas de prevención son mantener limpios y ordenados los espacios en el interior de casa; utilizar espirales, pastillas o insecticidas o sahumar con plantas secas encendidas (como romero, eucalipto, alcanfor o menta); colocar telas metálicas o tejidos mosquiteros en puertas y ventanas; utilizar repelentes comerciales, biorepelentes o repelentes caseros (si no hay un brote epidémico); revisar elementos que acumulen agua; y reutilizar, reciclar o reducir residuos sólidos que puedan convertirse en criaderos de mosquitos.En el patio o jardín, se recomienda vaciar baldes y latas para que no se acumule agua en ellos; tapar las botellas con o sin agua; poner bajo techo las cubiertas de neumáticos; mantener tapados los tanques de agua, y limpiar diariamente los bebederos de animales.