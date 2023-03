¿Cuáles son las camionetas usadas del mercado más buscadas?

Cuando nos llega el momento de cambiar nuestro vehículo o comprarnos el primero, buscamos entre muchas opciones dentro de la variada oferta de vehículos que ofrece el mercado de segunda mano, decidiendo lo que más nos conviene según el dinero que tenemos para gastar, según las características por las que el transporte va a andar, porque si es en un terreno con muchas piedras, bastante desparejo o rural un auto o camioneta pensado para la ciudad se averiará más rápido, que un móvil pensado para este tipo de suelos.Y pensamos, tal vez comprar camionetas usadas pueda ser la solución al tema económico. A veces está muy infravalorado el hecho de comprar cosas usadas, pero si en realidad está en buen estado y nos sirve no tiene ningún problema.Lo único que hay que tener en cuenta para no tener ningún problema legal luego ni que el auto o la camioneta esté dañada, es saber que la persona que te la venda sea confiable. Y más que nada, que no sea un estafador.Y con respecto al modelo es solo cuestión de informarse bien con las características de cada una de las opciones, meditarlo seriamente y tal vez ayude conversar con otros del tema así pueden darte su opinión.Antes de comprarlo debes de tener en cuenta el estado del vehículo, normalmente consultando con un mecánico de confianza para que revise que todo esté en condiciones.Una de las cosas a controlar son los kilómetros que ya recorrieron el auto o la camioneta, ya que si recorrió muchos está más gastada.Otra cosa a controlar es la cubierta de las ruedas, que es la parte negra, hay que fijarse bien a ver si están gastadas o no porque son algo no muy poco económico sino algo muy costoso.También debes preguntarle al dueño qué tipo de combustible usa el auto o la camioneta, ya que puede ser que use GNC o que use nafta.Después se encuentra la batería, que es imposible de controlar pero sí se puede preguntarle al anterior dueño cuando la cambió por última vez. Normalmente una batería promedio dura 3 años, así que si la última batería del vehículo fue cambiada hace 2 años y medio, debes saber que pronto deberás cambiarla y es algo muy costoso ya que es lo que le da electricidad a todo el auto o la camioneta.Por último pero no menos importante también hay que saber qué tipo de motor tiene y controlar que esté en buenas condiciones. También es importante controlar que la documentación esté en tiempo.Algunas de las camionetas más populares en el mercado son las Amarok usadas , éstas camionetas comenzaron a fabricarse en Argentina en el año 2010, en cuatro versiones: 2.0 TDI, 2.0 TDI 4 MOTION, 2.0 BiTDI y 2.0 BiTDI 4 MOTION, con un motor de cuatro cilindros diésel en línea, caja de cambios de transmisión manual de 6 velocidades, con una capacidad de carga máxima entre 663 y 1147 kilogramos dependiendo del modelo. Tienen una gran potencia en el motor y son muy resistentes para todo tipo de terreno.Otras también muy encontradas y populares son las camionetas Toyota Hilux . Toyota comenzó la producción en marzo de 1968 y a lo largo de la historia fueron pasando varias generaciones hasta llegar a la octava generación comenzando se a fabricar desde 2016 hasta la actualidad.La Hilux ganó reputación por su robustez y su confiabilidad, y es conocida comúnmente como " la camioneta indestructible".La palabra Hilux es una fusión de dos palabras de origen inglés: "high" que en la traducción a nuestro idioma, el español, quiere decir alto, y la palabra "luxury", que traducida significa lujo, queriendo demostrar que está camioneta es de alto lujo.El motor de la última generación de Hilux es 2.5 de 102 caballos de fuerza y produjo un problema porque no podía levantar la temperatura, pero luego pudieron solucionarlo.Con estas camionetas puedes hacer innumerables trabajos en el área rural, porque resisten los viajes y puedes cargar diversas cosas en la caja.Lo más común es ver cargar bolsas de alimento que los dueños de los campos van a buscar a ciertos lugares y los llevan hasta su campo sin ningún problema. Puede venir en bolsas o, un ejemplo poco común, si tienes un panadero amigo que te dé las sobras del pan viejo o algo que le sobre, puedes buscarlo con la camioneta y llevarlo directamente, sin necesidad de una bolsa.También las pueden usar para transportar a algún animal no muy grande, cómo un perro, un ternero (que es la cría de una vaca), una oveja o un cerdo. Naturalmente el animal debe de estar atado o inmovilizado para que no salte de la caja ni haya ningún tipo de accidente. En caso de no poder inmovilizarlo debería de haber alguien que lo sostenga para que no se mueva.Pueden ser usadas para ir por caminos difíciles y pasarlos a pesar de la lluvia y el barro que pueda haber. Ya sabemos que con la lluvia, los caminos rurales, al ser de tierra, se hacen barro y es muy difícil ir de un lado a otro porque se te puede ir el auto por una patinada.Si bien puede que sean usadas para ir del campo a otro lugar, también se usan dentro del mismo campo, teniendo que llevar leña desde una parte a otra o teniendo que trasladar a algún animal enfermo. A veces los terrenos son tan grandes que moverse caminando puede ser cansador y al hacerlo a caballo no se podría cargar lo que se necesite.Por último, las grandes cajas pueden también llevar personas, aunque es muy poco seguro y el vehículo debería ir despacio y las personas bien sentadas. Esto suele ser cuando son muchas personas y no hay opción.Aunque es un vehículo muy útil para las áreas rurales, también es muy usado en áreas de grandes ciudades porque tiene una cabina espaciosa y es muy seguro.