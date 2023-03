Rigen alertas en gran parte del país por altas temperaturas, tormentas y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las provincias Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, San Juan, Neuquén, Jujuy, Salta y provincia y ciudad de Buenos Aires están afectadas por altas temperaturas que pueden generar un efecto de leve a moderado en la salud, lo que significa que son "peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".En tanto, el organismo emitió alerta amarilla por tormentas en 10 provincias del centro y norte del país, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.La advertencia rige para el noroeste de Córdoba, el este de La Rioja y sudeste de Catamarca, las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe, gran parte de Chaco, Formosa y Salta y el sureste de Jujuy.En estas zonas, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.En este sector el SMN recomendó a los pobladores que eviten actividades al aire libre y aseguren los elementos que puedan volarse.